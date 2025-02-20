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Социум

Инопланетяне могут узнать о нас благодаря вышкам мобильной связи

Об этом говорится в исследовании ученых Манчестерского университета и Университета Маврикия.
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Инопланетяне могут узнать о нас благодаря вышкам мобильной связи

Если высокоразвитая внеземная цивилизация действительно существует, инопланетяне могут обнаружить сигнал от земных вышек мобильной связи – об этом говорится в исследовании ученых Манчестерского университета и Университета Маврикия.

Военные радары, WiFi, мобильные телефоны, спутниковая связь – усиливают источники радиоизлучения.

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Радиосигналы – это разновидность электромагнитных волн. Несмотря на то, что они имеют относительно низкую частоту по сравнению, например, с гамма-лучами, они способны проходить через атмосферу Земли. Некоторые из них "идут" дальше в космос, в то время как другие поглощаются или отражаются.

Ранее турецкий аэропорт на время закрыли из-за сообщений о пришельцах.

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