Турецкий аэропорт на время закрыли из-за сообщений о пришельцах

Самолеты снова продолжат авиасообщения, как только выяснится, чем именно является этот объект.

Сообщения о неопознанном летающем объекте впервые опубликовали в издании Т24. Авторы публикации уточняют, что 17 февраля около 22:00 в аэропорту Газиантепа пилоты увидели светящийся неопознанный объект на высоте около трех тысяч метров.

Что интересно, на радарах НЛО не отображалось. Пилоты сообщили об этом диспетчерам управления воздушным движением аэропорта.

Самолеты снова продолжат авиасообщения, как только выяснится, чем именно является этот объект.

Ранее спутник обнаружил странный диск, похожий на НЛО.