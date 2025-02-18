Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер фридум
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Турецкий аэропорт на время закрыли из-за сообщений о пришельцах

Самолеты снова продолжат авиасообщения, как только выяснится, чем именно является этот объект.
gorod
Турецкий аэропорт на время закрыли из-за сообщений о пришельцах

Сообщения о неопознанном летающем объекте впервые опубликовали в издании Т24. Авторы публикации уточняют, что 17 февраля около 22:00 в аэропорту Газиантепа пилоты увидели светящийся неопознанный объект на высоте около трех тысяч метров.

Что интересно, на радарах НЛО не отображалось. Пилоты сообщили об этом диспетчерам управления воздушным движением аэропорта. 

Главный баннер

Самолеты снова продолжат авиасообщения, как только выяснится, чем именно является этот объект.

Ранее спутник обнаружил странный диск, похожий на НЛО.

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article