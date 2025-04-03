Ақтөбе облысында 79 мыңға жуық оқушы ыстық тамақпен қамтылған

Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес оқушылар мектепте ыстық тамақпен қамтылуы тиіс. Бұл өскелең ұрпақтың денсаулығын сақтау мен оқу үдерісін қолдау үшін қажет. Ақтөбе облысының білім басқармасы таратқан ақпарға сүйенсек, өңірде 79 мың бала білім ошақтарында ыстық тамақ ішеді.
Аймақтағы 399 мектепте тамақтандыру қызметі ұйымдастырылған. Бастауыш сыныптың 70176 оқушысы, 5-11 сынып аралығындағы 8560 санаттағы бала мектептен ас ішеді. Бұл мақсатта қазынадан сегіз миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген.