Фото из архива МГ При этом Атырауская область больше чем в два раза обогнала обладателя второй строчки Западно- Казахстанскую область. Замыкает тройку лидеров столица страны - Астана. Такие данные приводит Министерство национальной экономики РК. Так, в прошлом году в Атырауской области были реализованы 5 крупных проектов на более чем 5 миллиардов тенге. Планы на год наступивший - сохранить почетное лидерство. В регионе планируется запустить еще 4 проекта. Это окончание строительства фармацевтической фабрики, запуск птицефабрики бройлерного направления, мельницы и организация производства по нанесений антикоррозийных покрытий. Общая сумма проектов 17, 4 млрд тенге. Кроме того, в 2018 году продолжится работа по реализации 1 и 2 фаз по проекту создания Интегрированного газохимического комплекса. Камилла МАЛИК