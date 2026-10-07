Атырауский НПЗ прокомментировал заявление Минэкологии о нарушениях

Представители завода заявили о наличии всех необходимых расчетов и готовности предоставить всю документацию госорганам.

Атырауский нефтеперерабатывающий завод ответил на заявление Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана о серьезных нарушениях, которые выявила внеплановая проверка.

На предприятии не согласились с выводами о том, что для отдельных печей установок ЭЛОУ-АТ-2 и ЭЛОУ-АВТ-3 не проводились расчеты и не определялись нормативы выбросов.

- АНПЗ располагает соответствующими нормативными расчетами выбросов, выполненными в рамках действующего экологического разрешения на воздействие, - заявили в пресс-службе компании.

В сообщении также подчеркивается, что все нормативы рассчитаны по утвержденным методикам для топливного, природного газа и печного топлива.

В отношении сжигания свыше 100 тонн газа на факелах в период с конца августа по начало сентября на заводе пояснили, что это штатная мера безопасности при сбоях.

- Факельная система обеспечивает безопасное сжигание газа при таких режимах и является предусмотренным проектом элементом системы промышленной безопасности, - отмечается в сообщении.

Кроме того, по данным АНПЗ, в начале сентября сантарно-эпидемиологический контроль не зафиксировал превышения по сероводороду на границе санитарной зоны, а во время неблагоприятной погоды завод снижает выбросы примерно на 42%. На предприятии добавили, что готовы предоставить всю документацию госорганам и намерены дождаться правовой оценки суда.

Напомним, 6 октября Минэкологии заявило о выявленных в ходе внеплановой проверки нарушениях на предприятиии.