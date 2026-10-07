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Социум

Жалобы горожан подтвердились: на Атырауском НПЗ нашли серьезные нарушения

По итогам внеплановой проверки возбуждены административные дела.
Варвара Тыщенко
Жалобы горожан подтвердились: на Атырауском НПЗ нашли серьезные нарушения
Изображение создано с помощью ИИ Gemini

Департамент экологии по Атырауской области провел внеплановую проверку ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод", сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана. Основанием для инспекции стали обращения местных жителей по вопросам качества воздуха.

В ходе проверки специалисты выявили ряд нарушений. На предприятии не провели расчеты выбросов и не определили нормативы для отдельных технологических печей и резервуаров.

Кроме того, зафиксированы аварийные сбросы газа на факельные установки из-за инцидентов на производстве в конце августа и начале сентября. Общий объем сожженного газа превысил 100 тонн. Инструментальный контроль также показал превышение нормативов по оксиду углерода, а также оксиду и диоксиду азота на ряде производственных объектов.

Помимо этого, на предприятии выявили нарушения требований автоматизированной системы мониторинга эмиссий и порядка выполнения мероприятий в период неблагоприятных метеорологических условий.

После согласования с прокуратурой материалы по административным правонарушениям направлены в суд. Документы также переданы в правоохранительные органы для оценки на наличие признаков уголовного правонарушения.

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