Атырауский спортсмен Арман Кошкаров выступил на V Всемирных игр кочевников по кусбегилик и завоевал бронзу.

Атырауский спортсмен Арман Кошкаров выступил на V Всемирных играх кочевников по құсбегілік, сообщается в Instagram-паблике atyrau_sport_turizm. Он привез с собой на турнир двух орлов.

— Мы успешно выступили в финале. Все казахстанцы показали хорошие результаты. В финал я вышел с птицей по имени Нарын. Мой второй орёл прошел отборочный турнир, но скорость Нарына была выше, — рассказывает құсбегі Арман Кошкаров.

В финал по искусству құсбегілік вышли 10 птиц. Среди участников — Казахстан, Испания, Россия, Кыргызстан и другие страны.