Атырауский спортсмен Арман Кошкаров выступил на V Всемирных играх кочевников по құсбегілік, сообщается в Instagram-паблике atyrau_sport_turizm. Он привез с собой на турнир двух орлов.
— Мы успешно выступили в финале. Все казахстанцы показали хорошие результаты. В финал я вышел с птицей по имени Нарын. Мой второй орёл прошел отборочный турнир, но скорость Нарына была выше, — рассказывает құсбегі Арман Кошкаров.
В финал по искусству құсбегілік вышли 10 птиц. Среди участников — Казахстан, Испания, Россия, Кыргызстан и другие страны.