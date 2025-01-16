«Ауыл телеком» тестирует FWA для подключения к интернету сел

В рамках обеспечения сел высокоскоростным интернетом министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев посетил село Сарыбай би в Алматинской области. В данном селе компания «Ауыл телеком» тестирует технологию Fixed Wireless Access (FWA), которая обеспечивает скорость до конечных потребителей до 500 Мбит/с.Тестируемая технология может обеспечить покрытие сел, где отсутствует интернет, а также обеспечивать модернизацию устаревших технологий в селах таких, как WiFi, ADSL, CDMA EVDO. В частности, в селе Сарыбай би компания «Ауыл телеком» обеспечила замену техноло

В рамках обеспечения сел высокоскоростным интернетом министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев посетил село Сарыбай би в Алматинской области. В данном селе компания «Ауыл телеком» тестирует технологию Fixed Wireless Access (FWA), которая обеспечивает скорость до конечных потребителей до 500 Мбит/с.

Тестируемая технология может обеспечить покрытие сел, где отсутствует интернет, а также обеспечивать модернизацию устаревших технологий в селах таких, как WiFi, ADSL, CDMA EVDO. В частности, в селе Сарыбай би компания «Ауыл телеком» обеспечила замену технологии ADSL на FWA.

Так, в селе установлено оборудование, обеспечивающее подключение домашних пользователей к интернету на скоростях от 200-300 Мбит/с. Из 129 домохозяйств, ранее использовавших устаревшую технологию ADSL, 105 успешно переключились на широкополосный беспроводной доступ (БШПД). Это значительно повысило качество и скорость работы сервиса интернет в домах.

Жители Сарыбай би отмечают, что качество интернет-соединения существенно улучшило их повседневную жизнь. Технология позволила открыть доступ к новым возможностям для обучения, работы и общения, что является важным шагом для повышения уровня жизни в сельской местности.

«Проект демонстрирует, как можно использовать современные технологии для устранения цифрового разрыва между городом и селом. Мы видим, что усилия по модернизации сетей не только оправданы, но и находят положительный отклик среди жителей», - отметил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев.

«Мы сориентировали работу одной из дочерних организаций на обеспечение высокоскоростным интернетом в сельской местности. Аул телеком сейчас работает над тем, чтобы определить оптимальные технологии и предоставить жителям сел доступ к качественному интернету.

Тестирование в селе Сарыбай би показывает, что современные беспроводные технологии - FWA, могут эффективно решать задачи высокоскоростного подключения к сети интернет в сельской местности», — отметил председатель правления АО «Казахтелеком» Багдат Мусин.

Сеть FWA от «Ауыл телеком» уже охватывает 3 села, где подключено более 200 домохозяйств, и процесс подключения новых абонентов продолжается. В январе сеть станет доступна еще в 3 селах, а в 2025 году «Ауыл телеком» планирует подключить более 100 сел, обеспечив современным интернетом более 10 000 жителей сельских населенных пунктов.