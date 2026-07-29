Аварии, погибшие и поток отдыхающих: полиция ЗКО обратилась к водителям

В Западно-Казахстанской области резко выросла интенсивность движения на трассах. Из-за жары и сезона отпусков сотни горожан ежедневно едут на отдых к озеру Шалкар и другим популярным водоемам региона. В полиции предупреждают: плотный поток машин существенно повышает риск ДТП.

Статистика с начала года уже вызывает серьезные опасения. По данным ДП ЗКО, на дорогах области зарегистрировано 564 аварии: 36 человек погибли, ещё более 800 получили травмы.

В связи с этим стражи порядка обращаются ко всем автовладельцам и просят строго соблюдать элементарные правила:

Не превышать скоростной режим и не выходить на опасный обгон с выездом на встречную полосу.

Категорически отказаться от управления авто в состоянии алкогольного опьянения или сильной усталости.

Обязательно пристегиваться ремнями безопасности и не отвлекаться на мобильные телефоны во время движения.

Перевозить детей только в специальных удерживающих креслах.

Полицейские напоминают, что дорога к отдыху не должна превращаться в трагедию, а соблюдение ПДД - единственный способ сохранить жизни себе и своим близким.