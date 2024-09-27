ДТП произошло 26 сентября в Теректинском районе на 39-ом километре автодороги Подстепное — Илек вблизи посёлка Таксай.

Авария на трассе ЗКО: количество обратившихся в больницу увеличилось до девяти человек

В департаменте полиции ЗКО сообщили, что после столкновения Renault Logan и Lada Largus с различными травмами доставили в больницу семь человек. В управлении здравоохранения ЗКО пояснили, что в результате ДТП пострадали девять человек. Всем им оказали необходимую медицинскую помощь.

— 29-летнюю женщину госпитализировали в отделение хирургии. 25-летнего мужчину и 62-летнюю женщину поместили в отделение политравмы. Состояние оценивается как средней степени тяжести. Четверым женщинам 40,51,39,47 лет и двоим мужчинам 38 и 23 лет назначили амбулаторное лечение, — пояснили в облздраве.



