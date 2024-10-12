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Социум

Иностранные перевозчики и снижение цен на авиа билеты: аэропорт Уральска получил режим «открытое небо»

статья о том что наконец то из Уральска можно куда нибудь улететь
Дана Рахметова
Иностранные перевозчики и снижение цен на авиа билеты: аэропорт Уральска получил режим «открытое небо»

Соответствующий документ подписал министр транспорта РК Марат Карабаев. Полеты с пятой степенью «свободы воздуха» разрешают полеты иностранным авиакомпаниям через города Казахстана в города третьих стран.

— Внедрение режима способствует привлечению новых иностранных перевозчиков, развитию конкуренции авиаперевозчиков, открытию международных маршрутов, снижению стоимости авиабилетов, развитию туризма и увеличению транспортной доступности города. По обращению жителей города Уральск расписание выполнения авиарейсов было перепланировано с ночного на дневное и вечернее время, — сообщили в пресс-службе министерства транспорта РК. .

В ведомстве отметили, что на сегодняшний день уральский аэропорт выполняет 32 рейса в неделю. По пяти внутренним и одному международному направлению. Режим "открытое небо" действует в 15 аэропортах страны.

"Старый Уральскъ" Актобе. аэропорт

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