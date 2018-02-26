Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
Информационное сообщение
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Происшествия

Автобус с 25 гражданами Узбекистана попал в ДТП в Актюбинской области

Семь пассажиров были госпитализированы в центральную райбольницу г.Хромтау, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По сообщению пресс-службы ДВД Актюбинской области, ДТП с участием пассажирского автобуса произошло 25 февраля в 20.40 на автодороге Самара-Шымкент вблизи поселка Жазык Хромтауского района. - 35-летний водитель автобуса марки «Мерседес» - житель Южно-Казахстанской области, двигаясь со стороны Актобе в направлении Хромтау, не справившись с рулевым управлением, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 7 пассажиров а
Дана Рахметова
Автобус с 25 гражданами Узбекистана попал в ДТП в Актюбинской области
Семь пассажиров были госпитализированы в центральную райбольницу г.Хромтау, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
Иллюстративное фото из архива "МГ" По сообщению пресс-службы ДВД Актюбинской области, ДТП с участием пассажирского автобуса произошло 25 февраля в 20.40 на автодороге Самара-Шымкент вблизи поселка Жазык Хромтауского района. - 35-летний водитель автобуса марки «Мерседес» - житель Южно-Казахстанской области, двигаясь со стороны Актобе в направлении Хромтау, не справившись с рулевым управлением, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 7 пассажиров автобуса, граждан Республики Узбекистан, с различными травмами госпитализированы в ЦРБ г.Хромтау. В салоне автобуса находилось 25 пассажиров, - рассказали в пресс-службе. В полиции отметили, что по данному факту начато досудебное расследование по ст.345 ч.2 УК РК - "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами". Напомним, что 18 января 2018 года на территории Актюбинской области 52 гражданина Узбекистана заживо сгорели в автобусе, который ехал из Шымкента в Россию. Спастись удалось лишь трем водителям автобуса.
ДТП Актюбинская область граждане Узбекистана

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article