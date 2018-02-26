Автобус с 25 гражданами Узбекистана попал в ДТП в Актюбинской области

Семь пассажиров были госпитализированы в центральную райбольницу г.Хромтау, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" По сообщению пресс-службы ДВД Актюбинской области, ДТП с участием пассажирского автобуса произошло 25 февраля в 20.40 на автодороге Самара-Шымкент вблизи поселка Жазык Хромтауского района. - 35-летний водитель автобуса марки «Мерседес» - житель Южно-Казахстанской области, двигаясь со стороны Актобе в направлении Хромтау, не справившись с рулевым управлением, допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП 7 пассажиров а