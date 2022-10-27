Автобусный маршрут закрывают в Уральске

Общественный маршрут №47 будет закрыт с пятого ноября, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог, с пятого ноября продлевается схема движения городских маршрутов №3 и №52, а автобусный маршрут №47 будет закрыт. Таким образом, городской маршрут №3 «Меловые горки - Автосалон» продлят до села Мичурино (сейчас ходит до остановки «Автосалон») по улице Шолохова через улицы Штыбы - Кокшетавская - Курмангалиева через Дом престарелых на конечную остановку «Мичуринский акимат». При этом увеличат количество подвижного со