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Социум

Автобусный маршрут закрывают в Уральске

Общественный маршрут №47 будет закрыт с пятого ноября, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог, с пятого ноября продлевается схема движения городских маршрутов №3 и №52, а автобусный маршрут №47 будет закрыт. Таким образом, городской маршрут №3 «Меловые горки - Автосалон» продлят до села Мичурино (сейчас ходит до остановки «Автосалон») по улице Шолохова через улицы Штыбы - Кокшетавская - Курмангалиева через Дом престарелых на конечную остановку «Мичуринский акимат». При этом увеличат количество подвижного со
Арайлым Усербаева
Автобусный маршрут закрывают в Уральске
Общественный маршрут №47 будет закрыт с пятого ноября, передаёт портал «Мой ГОРОД».
Автобусный маршрут закрывают в Уральске
Автобусный маршрут закрывают в Уральске
Иллюстративное фото из архива "МГ" По информации отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автодорог, с пятого ноября продлевается схема движения городских маршрутов №3 и №52, а автобусный маршрут №47 будет закрыт. Таким образом, городской маршрут №3 «Меловые горки - Автосалон» продлят до села Мичурино (сейчас ходит до остановки «Автосалон») по улице Шолохова через улицы Штыбы - Кокшетавская - Курмангалиева через Дом престарелых на конечную остановку «Мичуринский акимат». При этом увеличат количество подвижного состава до 18 единиц с интервалом 12 минут. Городской маршрут №47 «Мичуринский акимат - Рынок» закроют из-за дублирования с маршрутом №3. Автобусы же направят на маршрут №52, уменьшив интервал движения. Схему движения маршрута №52 продлят до остановки «Автосалон». Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
автобус маршрут схема

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