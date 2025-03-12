Автобусный рейс запустят из Уральска в Актау

Первый рейс отправится с ЖД вокзала 15 марта в 7 часов

Регулярные автобусные рейсы запустят из Актау в Атырау, Актобе и Уральск. Первый рейс из Актау в Уральск отправится 14 марта в 7:00. Обратный рейс состоится 15 марта в 7:00 с железнодорожного вокзала. Расстояние между городами — 1 405 километров, время в пути составит 19 часов. Стоимость взрослого билета — 15 000 тенге, для детей от 7 до 18 лет — 7 500 тенге.

Сообщается, что из Актау автобусы будут отправляться с 31-го микрорайона, со стоянки возле «Желтого рынка». Из Атырау автобусы будут отправляться с автовокзала, из Актобе — с автовокзала «Сапар».

Стоимость взрослого билета из Актау до Атырау — 7 000 тенге, детского — 3 500 тенге. Стоимость взрослого билета из Актау до Актобе — 15 000 тенге, детского — 7 500 тенге.

Справки по номерам телефонов: +7 (7292) 31-90-70 и +7 (7292) 31-90-41. Расписание рейсов указано в таблице ниже.