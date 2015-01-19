- Согласно обновленным правилам дорожного движения, вступившим в силу с 7 января текущего года, в Казахстане начала действовать поправка в законодательство, в которой говорится, что дети до 12 лет в автомашинах могут перевозиться лишь при наличии специального детского удерживающего устройства или других средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, - говорит Мади КЫЗДАРКУЛОВ. - Если закон вышел, то мы обязаны придерживаться его. Цель этого закона, я уверен, в создании условий безопасной перевозки детей. Мы ещё осенью прошлого года подумали и предупредили наших перевозчиков об этом, а для того чтобы стимулировать соблюдение этих статей ПДД, мы сделали так: у кого есть специальные детские автокресла и другие удерживающие устройства, то им предоставляется больше заказов. Это привело к тому, что те перевозчики, то есть таксисты, у которых автокресел не было, начали думать о приобретении устройств для безопасных перевозок детей. По словам генерального директора такси CITY, в настоящее время при подписании договора на пассажирские перевозки с такси CITY, у перевозчика помимо необходимых документов должно иметься детское автокресло. - Нужно отметить, что новое требование и выполнение правил дорожного движения на стоимости проезда в такси не отразится, - говорит Мади КЫЗДАРКУЛОВ. - На сегодняшний день уже у 115 перевозчиков по городу Уральск в автомобилях имеются специальные средства для перевозки детей и каждый день их число увеличивается.