фото из архива фото из архива Сегодня, 13 января, многие районы города оказались без электричества. Аварии устраняли и сегодня, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". По словам директора городского филиала АО «ЗапКазРЭК» Сергея ДОЛИ, на сегодняшний день основные высоковольтные линии работают в обычном режиме. - С утра наши бригады выезжали по заявкам в районы Северо-Восток, Самал, Зачаганск, район рынка Ел-Ырысы на устранение всех обрывов и неполадок, - рассказал Сергей ДОЛЯ. - На данный момент основные неполадки устранены, остались только единичные заявки. Как поясняет Сергей ДОЛЯ, виной столь большому количеству обрывов являются погодные условия, а точнее мокрый снег, который облепил основные воздушные линии электропередачи.