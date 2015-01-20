Об этом березовцы говорили сегодня, 20 января, на собрании в местном Доме культуры, куда прибыли замминистра энергетики Узакбай КАРАБАЛИН, аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ и члены комиссии по расследованию причин массовых отравлений детей и взрослых, передает корреспондент портала «Мой ГОРОД».
Руководитель комитета экологического регулирования, контроля госинспекции нефтегазового комплекса Талгат МОМЫШЕВ рассказал, что в период с января по ноябрь 2014 года у КПО были выявлены нарушения - случаи самовольного сжигания газа, за что КПО выплатит административный штраф в размере 2 млрд. 300 млн тенге.
Представитель от министерства здравоохранения Гульнар КУЛКАЕВА рассказала, что была создана рабочая группа из специалистов.
- Основная цель наших специалистов - оценить состояние жителей поселка и оказать содействие в лечении выявленных заболеваний. Был проведен медосмотр всего населения - 1357 человек, 1006 человек - взрослые и 341 ребенок, - рассказала Гульнар КУЛКАЕВА.
Также она объявила статистику выявленных заболеваний.
Узакбай КАРАБАЛИН заявил, что не все экспертизы на сегодняшний день закончились. судебно-экологическая экспертиза, судебная химико-токсикологическая, судебно-медицинская и психолого-психиатрическая экспертизы еще не завершены.
Узакбай КАРАБАЛИН обратился к жителям.
- Я знаю, что вы ставите вопрос о переселении, - сказал Узакбай КАРАБАЛИН. - Но, как уже говорилось, переселение возможно только в том случае, если вы находитесь в зоне экологического бедствия или попадаете в санитарно-защитную зону. Мы уже несколько лет прорабатываем вопрос с подрядчиками о расширении территории месторождения. Естественно, с расширением будет рассчитываться и новая СЗЗ.
То есть, по словам КАРАБАЛИНА, переселение людей возможно в ближайшем будущем за счет расширения территории компании КПО б.в.
Нужно отметить, что в ДК собрались около 300 человек. Люди пришли с намерением добиваться переселения. То и дело они поднимали плакаты с требованием переселить их и покончить с травлей.
К слову, в момент собрания было около 20 сотрудников полиции и несколько человек в штатском.
После всего сказанного слово предоставили жителям поселка. Первым слово взял житель Березовки Магзом ИРМИКБАЕВ.
- Уважаемые жители, все, что мы здесь услышали, сквозит оправданием КПО, - заявил ИРМИКБАЕВ. - Если раньше я на 90% верил, что нас переселят, то после недавнего посещения акима нашего села стало понятно, что никакого переселения не будет. Эколог говорил, что все в порядке, но на самом опасном участке КП-2 не было света полтора часа, еще полтора часа и случилось бы непоправимое. До сих пор падают дети. Буквально вчера 12 детям опять стало плохо. Нас загнали в овчарню. Я возглавляю движение, и мы будем судиться. Статья уголовного кодекса - оставление проживания в опасной экологической зоне. Мы подадим в суд на КПО б.в., потому что они загрязняют окружающую среду и подкупают наших чиновников.
Люди в зале поддерживали выступающего громкими возгласами и аплодисментами.
Также люди один за другим вставали и выступали. рассказывая, что их детям намеренно ставили диагнозы, не относящиеся к отравлению.
- Нас лечат от анемии и других сопутствующих заболеваний, и в упор не видят и не хотят видеть, что дело в другом, - заявила одна из мам, которая рассказала историю своей дочери.
На это Нурлан НОГАЕВ ответил, что с жителями, у кого есть претензии по медицине, лично встретится Камидулла ИРМЕНОВ, руководитель управления здравоохранения ЗКО.
Видео Ербола АМАНШИНА
Фото: Медета МЕДРЕСОВА