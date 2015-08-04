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Бизнес-новости

Автомобили с роботизированной трансмиссией появились в Уральске

Новые автомобили появились на днях в салоне компании «Урал-Кров-Авто Плюс». Об этом стало известно на субботнем показе новых автомобилей, который прошел в парке культуры и отдыха. В эти выходные компания «Урал-Кров-Авто Плюс» предоставила возможность всем жителям и гостям города увидеть новинки автосалонов, которые были выставлены в парке культуры и отдыха. Так, на площади перед фонтаном были выставлены сразу несколько новых моделей: Logan, Sandero Stepway и недавно презентованный новый Renault Duster. Горожане смогли внимательно осмотреть автомобили, посидеть в салоне и сравнить удобство и ко
Marat
Автомобили с роботизированной трансмиссией появились в Уральске
Новые автомобили появились на днях в салоне компании «Урал-Кров-Авто Плюс». Об этом стало известно на субботнем показе новых автомобилей, который прошел в парке культуры и отдыха.
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 В эти выходные компания «Урал-Кров-Авто Плюс» предоставила возможность всем жителям и гостям города увидеть новинки автосалонов, которые были выставлены в парке культуры и отдыха.
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   Так, на площади перед фонтаном были выставлены сразу несколько новых моделей: Logan, Sandero Stepway и недавно презентованный новый Renault Duster. Горожане смогли внимательно осмотреть автомобили, посидеть в салоне и сравнить удобство и комфорт каждой модели, а также узнать преимущества и выгодные условия приобретения нового авто.
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   Одним из главных преимуществ новых авто является экономически выгодная цена. - Учитывая ситуацию на автомобильном рынке, компания «Урал-Кров-Авто Плюс» всегда предлагает выгодные условия приобретения нового авто, - говорит старший бренд-менеджер департамента развития дилерской сети Асем КАЗИЕВА. - На данный момент значительно снижены цены на весь автомобильный ряд Renault. Так, новенький Sandero можно приобрести от 1 650 000 тенге, Logan – от 1 725 000 тенге, Sandero Stepway – от 2 160 000 тенге, а также внедорожник Duster в «старом» кузове – от 1 950 000 тенге, Duster в новом кузове – от 2 270 000 тенге. Как видите, цены более чем демократичные. Также, действует программа льготного кредитования от Евразийского банка с годовой ставкой от 4,6% и специальная программа рассрочки от Каспи банка.
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 Несмотря на сильную жару, отдыхающие подходили и интересовались новинками, особенно популярным стал внедорожник Renault Duster. - Я живу в районе и могу сказать, что вот такой автомобиль как нельзя лучше подошел бы к нашим дорогам, - делиться впечатлением Жанбулат. – Подвеска довольно хорошая, думаю, не подведет в непогоду, клиренс большой, что очень важно для поселковых дорог. В общем, подумаем на семейном совете, может возьмем его в семью.
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   Напомним, что обновленный внедорожник получил новую линейку мощных и экономичных двигателей - бензиновым двигателем 1.6 л. с цепным приводом и модернизированным бензиновым двигателем 2.0 л.с. системой изменения фаз газораспределения, а также оснащен современным оборудованием, среди которого инновационная система дистанционного запуска двигателя Renault Start, а также новый внедорожный дизайн. Кроме этого, в новом Renault Duster имеются камера заднего вида и круиз-контроль, гарантирующие комфорт за рулем и удовольствие от вождения.
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 Также в этот день горожане могли записаться на тест-драйв всех перечисленных моделей, в том числе и авто с роботизированной трансмиссией. - На сегодняшний день у нас в салоне есть модели Renault Logan, Sandero и Sandero Stepway с новой роботизированной пятиступенчатой коробкой передач Easy’R, которая отличается экономичностью, низким расходом топлива и простотой эксплуатации. Easy’R станет идеальным решением для комфортных поездок по городу в любое время года. Это ноу-хау позволит вам легко и быстро припарковаться, используя функцию движения для маневрирования на холостом ходу, - рассказала Асем КАЗИЕВА.
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   Еще одна функция - Hill Start Assist поможет при движении на уклоне, то есть автомобиль фиксируется на несколько секунд, что позволяет спокойно переставить ногу с педали тормоза на газ без боязни скатывания назад. Это лишь малая часть преимуществ, которые дает роботизированная трансмиссия. Приходите к нам в салон и узнайте более подробную информацию, - пригласила горожан Асем КАЗИЕВА. Мы ждем вас по адресу: ул. Шолохова, 41. Телефон для справок: 222-700, 8 747 508 0000. renault.ural-krov-auto.kz
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