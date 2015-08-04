Автомобили с роботизированной трансмиссией появились в Уральске

Новые автомобили появились на днях в салоне компании «Урал-Кров-Авто Плюс». Об этом стало известно на субботнем показе новых автомобилей, который прошел в парке культуры и отдыха. В эти выходные компания «Урал-Кров-Авто Плюс» предоставила возможность всем жителям и гостям города увидеть новинки автосалонов, которые были выставлены в парке культуры и отдыха. Так, на площади перед фонтаном были выставлены сразу несколько новых моделей: Logan, Sandero Stepway и недавно презентованный новый Renault Duster. Горожане смогли внимательно осмотреть автомобили, посидеть в салоне и сравнить удобство и ко