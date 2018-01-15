Автомобиль угнали днем, когда хозяин оставил его заведенным во дворе частного дома, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала старший инспектор МПС ЗКО Динара АБДУКАЛИКОВА, угон произошел в поселке Зачаганск 14 января в 12 часов дня. - Сотрудники кавалерийского взвода БДПП УВД отреагировали на вызов об угоне автомобиля марки "ВАЗ -2106" и отправились к месту преступления. "По горячим следам" они задержали 40-летнего мужчину. При задержании подозреваемый дал признательные показания, - пояснила Динара АБДУКАЛИКОВА. Стоит отметить, что угонщик автомобиля неоднократно привлекался по административным правонарушениям и в настоящее время находится под подпиской о невыезде. По данному факту заведено уголовное дело по статье 200 УК РК - "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения".