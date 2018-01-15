Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как рассказала старший инспектор МПС ЗКО Динара АБДУКАЛИКОВА, угон произошел в поселке Зачаганск 14 января в 12 часов дня. - Сотрудники кавалерийского взвода БДПП УВД отреагировали на вызов об угоне автомобиля марки "ВАЗ -2106" и отправились к месту преступления. "По горячим следам" они задержали 40-летнего мужчину. При задержании подозреваемый дал признательные показания, - пояснила Динара АБДУКАЛИКОВА. Стоит отметить, что угонщик автомобиля неоднократно привлекался по административным правонарушениям и в настоящее время находится под подпиской о невыезде. По данному факту заведено уголовное дело по статье 200 УК РК - "".