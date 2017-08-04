Азаматтық қорғау қызметкерлері су айдандарында рейдтерді жалғастыруда
Жаз мезгілінде көптеген адамдар су айдандарында демалуды тандайды. Алайда, суда сақтықтың керек екендігін және оның арты қайғылы оқиғаларға әкелеріне көбі сене білмейді. - Азаматтық қорғау қызметкерлерінің алдарына қойылатын міндеттердің бірі- ол адамдардың өз қауіпсіздігіне деген қарым қатынасы мен түсінігін өзгерту, ал бабалық шақ нағыз төтенше жағдайлар кезіндегі іс-әрекет ережелерін дағдыланудың тиімді шағы. Оларды қауіпті заттармен таныстыру, балалардың өз тегін білудің маңызды екеніңе сендіру, яғни мекен жайы, телефон нөмірі, шұғыл қызметі телефон нөмірлерін тері білуі, ең басты қауіпсіз