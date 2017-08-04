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Социум

Азаматтық қорғау қызметкерлері су айдандарында рейдтерді жалғастыруда

Жаз мезгілінде көптеген адамдар су айдандарында демалуды тандайды. Алайда, суда сақтықтың керек екендігін және оның арты қайғылы оқиғаларға әкелеріне көбі сене білмейді. - Азаматтық қорғау қызметкерлерінің алдарына қойылатын міндеттердің бірі- ол адамдардың өз қауіпсіздігіне деген қарым қатынасы мен түсінігін өзгерту, ал бабалық шақ нағыз төтенше жағдайлар кезіндегі іс-әрекет ережелерін дағдыланудың тиімді шағы. Оларды қауіпті заттармен таныстыру, балалардың өз тегін білудің маңызды екеніңе сендіру, яғни мекен жайы, телефон нөмірі, шұғыл қызметі телефон нөмірлерін тері білуі, ең басты қауіпсіз
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Азаматтық қорғау қызметкерлері су айдандарында рейдтерді жалғастыруда
Жаз мезгілінде көптеген адамдар су айдандарында демалуды тандайды. Алайда, суда сақтықтың керек екендігін және оның арты қайғылы оқиғаларға әкелеріне көбі сене білмейді.
- Азаматтық қорғау қызметкерлерінің алдарына қойылатын міндеттердің бірі- ол адамдардың өз қауіпсіздігіне деген қарым қатынасы мен түсінігін өзгерту, ал бабалық шақ нағыз  төтенше жағдайлар кезіндегі іс-әрекет ережелерін дағдыланудың тиімді шағы. Оларды қауіпті заттармен таныстыру, балалардың өз тегін білудің маңызды екеніңе сендіру, яғни мекен жайы, телефон нөмірі,  шұғыл қызметі телефон нөмірлерін тері білуі, ең басты қауіпсіздіктің бастапқы біліміне дағдыландыру, - деп хабарлайды Төтенше жағдайлар департаментінде. БҚО Төтенше жағдайлар бөлімі қызметкерлерімен әрдайым «Қауіпсіздік шаралары» туралы сабақтар ұйымдастырылады. Қызықты бастаулар мен сауалдама ұйымдастырады, қауіпсіздік ержелері мен  пайдаланудың міндеттерімен таныстырады, олардың білімі мен мүмкіндіктерін бағалап, «Жас құтқарушы» атты естелік таңбалауыштармен марапаттайды, «Ашық есік күндерін» өткізеді, өрт сөндірушілер мен құтақарушылардың қызықты да, жауапты қызметтері туралы айтады. Осындай қызметкерлердің балалармен кездесуі мейірімді дәстүрге айналуда. Өткізілген шаралардан ескерткіш фото суреттермен қоса өрт қауіпсіздігі негізі туралы үлкен білім қалады. Қайғылы оқиғаларды алдын алу үшін БҚО ТЖД Төтенше жағдайлар бөлімінің қызметкерлері суға түсуге тыйым салынған жерлерге рейдтер жасауды жалғастыруда, олар демалушыларға су қауіпсіздігі ережелерін  түсіндіріп,   алдын алу көрнекілік материалдарын ұсынып, суға кеткен адамдардың статистикасымен таныстыруда. Басты назар балаларға бөлінеді, себебі жаздың ұзақ демалысында үлкендердің қарауынсыз қалған олар, өздеріне қолайлы жерлерді өздері шешеді. Сондықтанда, азаматтық қорғау қызметкерлері әрдайым ата -аналарға балаларының қайда жерде және кіммен жүргендерін, өте қауіпті болғасын, өзенге шомылуға жібермеулерін өтініп отырады. Қауіпсіздік ережелері қарапайым, яғни: қауіпсіз жерде, шомылу уақытын дұрыс таңдау, шомылу кезінде ойын ойнамау, тамақтан кейін  және алкоголь пайдалып суға кірмеу, сонымен қатар әлсіздік, жүрегі айнау, ыстық немесе тоңып тұрса суға шомылмау.  Кішкентай балаларды суға қараусыз қалдырмау. Әр адам өзінің қауіпсіздігі өзінің жауапкершілігінде екенін есте ұстауы тиіс. Арман КУРМАНГАЛИЕВ

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