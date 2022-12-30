АЗРК продолжит проверку в отношении «Яндекс.Такси»

Суд частично признал незаконным расследование антимонопольного органа. Иллюстративное фото из архива "МГ" В середине декабря первый заместитель председателя агентства по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов сообщил, что ведётся расследование по тарифообразованию «Яндекс. Такси». Компания взимает комиссию в размере 17-20% и применяет динамичное ценообразование - в дождь, снег, праздники услуга для потребителей значительно дороже с учётом повышенного спроса. По его словам, если будут выявлены монопольно-высокие цены, агентство примет меры реагирования и снизит комиссию. 29 декабря специа