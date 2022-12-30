- Доля «Яндекс.Такси» по Алматы Алматы составила в 2020 году – 83,78%, в 2021 году – 84,34%, за первое полугодие 2022 года – 95,3%. По Астане в 2020 году доля составила 60,7%, в 2021 году - 67,3%. Занимаемое положение «Яндекс.Такси» демонстрирует стабильный рост на протяжении двух и более лет, что позволяет контролировать и оказывать значительное влияние на общие условия обращения товара на рынке. Комиссия «Яндекс.Такси» составляет от 17% с учетом НДС, при этом, самая высокая комиссия конкурента «Яндекс.Такси» на рынке составляет 12,5%... Необходимо обратить внимание, что помимо «Яндекс.Такси» комиссию от 4% с водителей также взимают таксопарки партнёры, что приводит к общему удорожанию стоимости поездок в Казахстане, - объяснили свою позицию в антимонопольном органе.Суд при разъяснении своего решения отметил, что признаки нарушения законодательства нашли своё подтверждение и уполномоченный орган вправе открыть расследование за 2022 год после проведения соответствующего анализа. Поэтому, АЗРК продолжит расследование и сейчас они ведут анализ действий компании на предмет установления монопольно высоких цен в 2022 году. В АЗРК подчеркнули, что расследование началось после многочисленных жалоб со стороны клиентов на высокие цены и водителей - на высокую комиссию. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
АЗРК продолжит проверку в отношении «Яндекс.Такси»
Суд частично признал незаконным расследование антимонопольного органа. Иллюстративное фото из архива "МГ" В середине декабря первый заместитель председателя агентства по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов сообщил, что ведётся расследование по тарифообразованию «Яндекс. Такси». Компания взимает комиссию в размере 17-20% и применяет динамичное ценообразование - в дождь, снег, праздники услуга для потребителей значительно дороже с учётом повышенного спроса. По его словам, если будут выявлены монопольно-высокие цены, агентство примет меры реагирования и снизит комиссию. 29 декабря специа