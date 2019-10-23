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Социум

Банный комплекс горел в Уральске

Пожар произошел 23 октября около 11.20 в банном комплексе "Русские бани" в поселке Жаик района Байтерек, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Главный специалист ДЧС ЗКО Нуралы Мусиев сообщил, что вызов на пульт станции противопожарной службы поступил в 11.24. – На территории банного комплекса "Русские бани" горела кровля кабин №7 и №8. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. Причина пожара, ущерб и виновные люди устанавливаются. Пожар был ликвидирован в 12.17. На месте работали 13 пожарных и четыре единицы техники, - сообщил Нуралы Мусиев. Мы дорожим каждым нашим подписчико
Арайлым Усербаева
Банный комплекс горел в Уральске
Пожар произошел 23 октября около 11.20 в банном комплексе "Русские бани" в поселке Жаик района Байтерек, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Главный специалист ДЧС ЗКО Нуралы Мусиев сообщил, что вызов на пульт станции противопожарной службы поступил в 11.24. – На территории банного комплекса "Русские бани" горела кровля кабин №7 и №8. Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. Причина пожара, ущерб и виновные люди устанавливаются. Пожар был ликвидирован в 12.17. На месте работали 13 пожарных и четыре единицы техники, - сообщил Нуралы Мусиев.
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Пожар баня вызов

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