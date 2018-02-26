Бассейны и фонтаны появятся на площади Исатая-Махамбета в Атырау

Аким Атырауской области рассказал, какой станет центральная площадь нефтяной столицы после ее реконструкции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В 2018 году начнется реконструкция площади им. Исатая Тайманова и Махамбета Утемисова. Согласно проектно-сметной документации, на обозначенной территории установят две масштабные архитектурные композиции, большие и малые фонтаны, бассейны, а также перголы со скамейками. Планируется, что главным украшением площади станет архитектурная композиция в виде мраморной домбры с бассейном со встроенным пенным фонтаном. - После реконструкции центральная