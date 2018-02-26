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Социум

Бассейны и фонтаны появятся на площади Исатая-Махамбета в Атырау

Аким Атырауской области рассказал, какой станет центральная площадь нефтяной столицы после ее реконструкции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В 2018 году начнется реконструкция площади им. Исатая Тайманова и Махамбета Утемисова. Согласно проектно-сметной документации, на обозначенной территории установят две масштабные архитектурные композиции, большие и малые фонтаны, бассейны, а также перголы со скамейками. Планируется, что главным украшением площади станет архитектурная композиция в виде мраморной домбры с бассейном со встроенным пенным фонтаном. - После реконструкции центральная
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Бассейны и фонтаны появятся на площади Исатая-Махамбета в Атырау
Аким Атырауской области рассказал, какой станет центральная  площадь нефтяной столицы после ее реконструкции, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
В 2018 году начнется реконструкция площади им. Исатая Тайманова и Махамбета Утемисова. Согласно проектно-сметной документации, на обозначенной территории установят две масштабные архитектурные композиции, большие и малые фонтаны, бассейны, а также перголы со скамейками. Планируется, что главным украшением площади станет архитектурная композиция в виде мраморной домбры с бассейном со встроенным пенным фонтаном. - После реконструкции центральная площадь г.Атырау станет ярче и зеленее – на территории появится множество клумб с цветами, газоны с зеленой травой, а также множество зеленых насаждений. Отдыхать жители и гости города смогут под четырьмя декоративными навесами. Проект будут финансироваться за счет социальных отчислений недропользователей, - рассказал Нурлан НОГАЕВ на отчетной встрече перед населением 21 февраля.
 
Алия ЖАМИТОВА  
реконструкция Площадь Фонтаны

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