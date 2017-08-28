Батыс Қазақстан облысының 160 мектеп түлегі жергілікті бюджет есебінен білім гранттарына ие болады
Батыс-Қазақстан облысының әкімі Алтай Көлгіновтің төрағалығымен мектеп түлектеріне жергілікті бюджеттен білім гранттарын бөлу мәселесі талқыланған кеңес өтті. Жиынға облыс басқармалары мен жоғары оқу орындарының басшылары қатысты. Алтай Көлгінов білім гранттарын бөлудің маңыздылығын ескере отырып, басқарма басшыларына сұранысқа ие мамандықтар бойынша нақты тізім жасауды тапсырды. Қазіргі таңда медицина, педагогикалық, ауыл шаруашылығы мамандықтарына сұраныс көп, сондай-ақ дінтанушы мамандардың да жетіспейтіндігі байқалады. Осы тұста айта кету керек, облыстық бюджет есебінен бөлінген білім гран