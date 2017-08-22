Батыс Қазақстан облысының Өрт-техникалық орталығына 35 жыл мерекесін атап өтті
Жуырда БҚО ТЖД Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметінің өрт-техникалық орталығының 35 жылдығына орай салтанатты шара болып өтті. Салтанатты шараға өртке қарсы қызметтің ардагерлері, Өрт сөндіру және авариялық-құтқару жұмыстары қызметі басшылығы мен қызметкерлері қатысты. Отыз бес жыл бойына Өрт-техникалық орталығының экскурсия жүргізушілері өрт сөндіру ісі жөнінде тұрғындарға мәліметтер береді. 1982 жылдың тамыз айында ІІБ Өрт қорғау бөлімінің бастығы полковник Г.Ф. Арефиннің идеясымен және қатысуымен республикадағы алғашқы өрт-техникалық көрмелердің бірі, қазіргі өрт-техникалық