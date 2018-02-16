Бауырсаки вместо билетов раздают в автобусе Уральска

Сегодня в автобусе №35 не берут оплату за проезд, а кондуктор раздает пассажирам бауырсаки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пассажирка автобуса Данагул ХАЛИОЛЛАЕВА рассказала, что люди были крайне удивлены. - В автобусе было позитивное оформление, смайлики разные наклеены. На лобовом стекле была надпись на казахском языке, что в честь священного дня пятницы проезд в автобусе бесплатный. Кондуктор, желая людям всего хорошего, вместо сбора оплаты раздавала бауырсаки, - рассказала Данагул. По словам девушки, это очень хорошая акция. Напомним, с 26 января каждую пятницу автобус №6 вози