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Социум

Бауырсаки вместо билетов раздают в автобусе Уральска

Сегодня в автобусе №35 не берут оплату за проезд, а кондуктор раздает пассажирам бауырсаки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пассажирка автобуса Данагул ХАЛИОЛЛАЕВА рассказала, что люди были крайне удивлены. - В автобусе было позитивное оформление, смайлики разные наклеены. На лобовом стекле была надпись на казахском языке, что в честь священного дня пятницы проезд в автобусе бесплатный. Кондуктор, желая людям всего хорошего, вместо сбора оплаты раздавала бауырсаки, - рассказала Данагул. По словам девушки, это очень хорошая акция. Напомним, с 26 января каждую пятницу автобус №6 вози
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Бауырсаки вместо билетов раздают в автобусе Уральска
Сегодня в автобусе №35 не берут оплату за проезд, а кондуктор раздает пассажирам бауырсаки, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Пассажирка автобуса Данагул ХАЛИОЛЛАЕВА рассказала, что люди были крайне удивлены. - В автобусе было позитивное оформление, смайлики разные наклеены. На лобовом стекле была надпись на казахском языке, что в честь священного дня пятницы проезд в автобусе бесплатный. Кондуктор, желая людям всего хорошего, вместо сбора оплаты раздавала бауырсаки, - рассказала Данагул. По словам девушки, это очень хорошая акция. Напомним, с 26 января каждую пятницу автобус №6 возит уральцев бесплатно.  Позже к благотворительной акции маршрутного такси присоединился водитель ассенизаторской машины.
Фото предоставлено Данагул ХАЛИОЛЛАЕВОЙ
проезд автобус

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