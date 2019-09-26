nejdrkiwWzA На просторах Интернета ходит видео, где замакима столицы бросает бутылку в многодетную мать и разговаривает на повышенных тонах. По словам Бахтияра Макена, его реакция была вызвана словами женщины о покойной матери замакима. - Ранее в соцсетях с места моей встречи с многодетными матерями разошлась лента, снятая на скрытую камеру. На видеозаписи есть моменты с моими эмоциями и голос звучит громче обычного. Я решил, что будет лучше если я сам объясню ситуацию. С момента поступления на должность заместителя акима города Нур-Султана прошло три месяца. В этот период значительная часть рабочего времени направлена на решение проблем социально-уязвимых слоев населения. Закон равен всем! Каждый гражданин, который хочет обойти его умыслом и достичь “благоденствия”, не должен забывать о его обременении и ответственности. У каждого есть свой предел, эмоции в этот день в основном были направлены только на одну женщину, которая оскорбляла меня и мою покойную мать. В то же время я никогда не считал и не считаю, что извиниться перед народом является ошибкой. Поэтому, я извиняюсь перед теми людьми, которых задели мои слова. Желаю всем благополучия и единства, здоровья и процветания, - объяснил Бахтияр Макен. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.