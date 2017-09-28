БҚО-да жастар арасындағы жұмыссыздық 4 пайызды құрап отыр
Орталық коммуникациялар қызметінде өткен жиында бұл бағытта атқарылып жатырған жұмыстар жөнінде жария етілді. Атап айтар болсақ, "Дипломмен ауылға" бағдарламасы бойынша ауылдық жерге тартылған 405 маманға 200 млн. теңгеге жуық көтерме жәрдемақы берілген. Және олардың баспана алуына да оңтайлы жағдай жасалыпты. Мұның бәрі жастар арасындағы жұмысссыздықты төмендету үшін жасалып отырған мемлекеттің қолдау дейді мамандар. - БҚО халқының 23 пайызға жуығын жастар құрайды. Яғни 14 пен 29 жас аралығындағы 145 879 жас бар. 2017 жылдың екінші тоқсанында жастар арасындағы жұмыссыздық 4 пайыз болса, еш же