Бөрлі ауданында мектептер штаттық режимде жұмыс істеуде
Жақында БҚО бас санитарлық дәрігерінің қаладағы короновирустық инфекция ауруларының алдын алу және одан арғы шараларды күшейту туралы жаңа қаулысы шықты. "МГ" мұрағатынан иллюстративті фото Әлеуметтік желілерде Ақсайда қараша айынан бастап мектеп оқушылары тағы да қашықтықтан оқыту жүйесімен білім алуы мүмкін деген ақпарат та тарап үлгерді. Әсіресе бірінші сынып оқушыларына алаңдаған ата-аналардың сауалдары көп болды. Аудандық білім беру бөлімінің басшысы Айымгүл Тржанованың сөзінше, карантин кезіндегі оқыту форматы туралы шешімді санитариялық бас дәрігер қабылдайды. Сондықтан алаңдауға еш нег