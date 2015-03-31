«Бэби-клуб» для уральских малышей

Развиваем интеллект с детства. Центр раннего развития «Бэби-клуб» проводит бесплатное занятие для детей дошкольного возраста. В центр раннего развития «Бэби-клуб» открывает свои двери молодым мамам с детьми в возрасте от 8 месяцев до 7 лет. - «Бэби-клуб» - это международная франчайзинговая сеть центров раннего развития, - говорит директор центра раннего развития «Бэби-клуб» Галина ХАЙРУЛЛИНА. – Первый «Бэби-клуб» начал свою работу 15 лет назад в Самаре. "Бэби-клуб" продолжает расти и развиваться: сейчас в сети 214 клубов по России и Казахстану. На днях центр раннего развития «Бэби-клуб» открое