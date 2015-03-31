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Бизнес-новости

«Бэби-клуб» для уральских малышей

Развиваем интеллект с детства. Центр раннего развития «Бэби-клуб» проводит бесплатное занятие для детей дошкольного возраста. В центр раннего развития «Бэби-клуб» открывает свои двери молодым мамам с детьми в возрасте от 8 месяцев до 7 лет. - «Бэби-клуб» - это международная франчайзинговая сеть центров раннего развития, - говорит директор центра раннего развития «Бэби-клуб» Галина ХАЙРУЛЛИНА. – Первый «Бэби-клуб» начал свою работу 15 лет назад в Самаре. "Бэби-клуб" продолжает расти и развиваться: сейчас в сети 214 клубов по России и Казахстану. На днях центр раннего развития «Бэби-клуб» открое
Marat
«Бэби-клуб» для уральских малышей
Развиваем интеллект с детства. Центр раннего развития «Бэби-клуб» проводит бесплатное занятие для детей дошкольного возраста.
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 В центр раннего развития «Бэби-клуб» открывает свои двери молодым мамам с детьми в возрасте от 8 месяцев до 7 лет. - «Бэби-клуб» - это международная франчайзинговая сеть центров раннего развития, - говорит директор центра раннего развития «Бэби-клуб» Галина ХАЙРУЛЛИНА. – Первый «Бэби-клуб» начал свою работу 15 лет назад в Самаре. "Бэби-клуб" продолжает расти и развиваться: сейчас в сети 214 клубов по России и Казахстану.
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 На днях центр раннего развития «Бэби-клуб» откроет свои двери для уральских малышей. - В нашем центре используется метод бережного интеллектуального развития, то есть на занятиях малыш развивает все 10 видов интеллекта, - говорит Галина ХАЙРУЛЛИНА. - Сама методика вобрала лучшие мировые практики и постоянно совершенствуется в методических центрах "Бэби-клуба". Кроме того, мы находим подход к каждому малышу в зависимости от него психотипа. Таким образом, ваш ребенок сможет не просто получить хорошую подготовку к школе, но пойдет туда, не испытав стресса, потому что будет психологически к этому подготовлен.
оксана
оксана
 Занятия длятся от часа для самых маленьких до полутора часов для детей постарше и построены в игровой форме, чтобы не переутомлять малышей, а наоборот, развивать в них интерес к познанию всего нового. - У нас есть несколько групп, в которых будут проводиться занятия согласно их возрасту, - рассказывает Галина. – Самое главное, что в группах будет не более 8 человек, и с каждой группой всегда будут одновременно работать 2 квалифицированных специалиста.
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 Занятия в центре делятся на 3 условных этапа: развитие математических способностей, развитие речи и творчество. Дети не устают во время занятий: они не сидят за партами и большую часть времени проводят в движении.
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Малыши от 8 месяцев до 2 лет обычно приходят вместе с мамами, и как только они готовы заниматься самостоятельно, мамы перестают посещать занятия. В центре заботятся об интеллектуальном, физическом развитии и о психологическом здоровье ребенка.
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 - Если вы хотите, чтобы ваш ребенок научился навыкам общения, получил хорошую базу дошкольной подготовки, то приходите к нам в клуб. Специально для родителей, которые хотят на практике испытать, что же такое обучение в центре «Бэби-клуб», мы предлагаем первое занятие бесплатно, - говорит Галина. Записаться на пробное занятие, а также узнать подробную информацию можно по телефону: 8 701 528 93 92, 8 777 694 15 64.

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