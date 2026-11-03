Бектенов поручил Минздраву отслеживать жалобы на лекарства и расширить фармпроизводство

На заседании правительства премьер-министр Казахстана заявил о необходимости активного расширения отечественного производства медикаментов и поручил Министерству здравоохранения усилить контроль за обращениями граждан.
Глава кабмина подчеркнул, что республике необходимо наращивать выпуск собственного фармацевтического ассортимента и снижать импортозависимость.
- Надо активно приступить к практической их реализации, к созданию новых и расширению имеющихся производств. Предстоит обеспечить выпуск еще порядка 500 наименований лекарственных средств и создать более 1 200 постоянных рабочих мест. Следует и дальше постоянно работать над увеличением видов производимых в стране препаратов, снижением зависимости от внешних поставок. И что немаловажно - формирование оптимальной цены, - заявил Олжас Бектенов.
Премьер-министр также отдельно акцентировал внимание на вопросе качества препаратов и реакции ведомства на отзывы больных.
- Жалобы граждан о недостаточной эффективности и побочных реакциях некоторых препаратов должны постоянно отслеживаться министерством здравоохранения, - отметил Олжас Бектенов.
Как уточнили в пресс-службе правительства, с 1 января следующего года в Казахстане расширяются надзорные полномочия в сфере обращения лекарств и медицинских изделий. Минздраву предстоит обеспечить полную готовность к их применению и задействовать цифровую маркировку для быстрого выявления нарушений.
Особый акцент был сделан на прозрачности бесплатного лекарственного обеспечения для граждан с тяжелыми и хроническими заболеваниями:
- В первую очередь лиц с хроническими заболеваниями, нуждающихся в непрерывном лечении. Необходимо обеспечить понятный и удобный порядок получения лекарств. Каждый пациент должен знать, какие препараты предоставляются бесплатно, где и когда их получить, куда обратиться при возникновении затруднений. Также при замене привычного лекарства на препарат другого производителя необходимо доступно разъяснять причины замены и порядок применения. Особенно это важно для родителей тех детей, которые нуждаются в длительном или постоянном лечении. Недостаток информации и административные процедуры не должны становиться проблемой для пациента с серьезными заболеваниями. Это основное правило для Министерства здравоохранения, - подчеркнул премьер.