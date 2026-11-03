Бектенов поручил Минздраву отслеживать жалобы на лекарства и расширить фармпроизводство

Премьер-министр также отдельно акцентировал внимание на вопросе качества препаратов и реакции ведомства на отзывы больных.

На заседании правительства премьер-министр Казахстана заявил о необходимости активного расширения отечественного производства медикаментов и поручил Министерству здравоохранения усилить контроль за обращениями граждан.

Глава кабмина подчеркнул, что республике необходимо наращивать выпуск собственного фармацевтического ассортимента и снижать импортозависимость.

- Надо активно приступить к практической их реализации, к созданию новых и расширению имеющихся производств. Предстоит обеспечить выпуск еще порядка 500 наименований лекарственных средств и создать более 1 200 постоянных рабочих мест. Следует и дальше постоянно работать над увеличением видов производимых в стране препаратов, снижением зависимости от внешних поставок. И что немаловажно - формирование оптимальной цены, - заявил Олжас Бектенов.

Премьер-министр также отдельно акцентировал внимание на вопросе качества препаратов и реакции ведомства на отзывы больных.

- Жалобы граждан о недостаточной эффективности и побочных реакциях некоторых препаратов должны постоянно отслеживаться министерством здравоохранения, - отметил Олжас Бектенов.

Как уточнили в пресс-службе правительства, с 1 января следующего года в Казахстане расширяются надзорные полномочия в сфере обращения лекарств и медицинских изделий. Минздраву предстоит обеспечить полную готовность к их применению и задействовать цифровую маркировку для быстрого выявления нарушений.

Особый акцент был сделан на прозрачности бесплатного лекарственного обеспечения для граждан с тяжелыми и хроническими заболеваниями: