Бесплатное такси работало в День благодарности в Атырауской области

Бесплатный проезд на такси был организован для жителей Индерского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Благотворительная акция при поддержке районного Молодежного ресурсного центра, МК "Жас Отан" и мечети «Әйіп қажы» прошла 1 марта, в День Благодарности. По словам организаторов, акция "Бесплатное такси" в Индерском районе проводится ежегодно в честь праздников Курбан айт, Ораза айт и Алғыс айту күні. В благотворительной акции приняли участие 6 водителей с автомобилями, которые подвозили местных жителей в близлежащие населенные пункты Индерского района, а также курсировали по сам