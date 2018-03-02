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Социум

Бесплатное такси работало в День благодарности в Атырауской области

Бесплатный проезд на такси был организован для жителей Индерского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Благотворительная акция при поддержке районного Молодежного ресурсного центра, МК "Жас Отан" и мечети «Әйіп қажы» прошла 1 марта, в День Благодарности. По словам организаторов, акция "Бесплатное такси" в Индерском районе проводится ежегодно в честь праздников Курбан айт, Ораза айт и Алғыс айту күні. В благотворительной акции приняли участие 6 водителей с автомобилями, которые подвозили местных жителей в близлежащие населенные пункты Индерского района, а также курсировали по сам
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Бесплатное такси работало в День благодарности в Атырауской области
Бесплатный проезд на такси был организован для жителей Индерского района, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Благотворительная акция при поддержке районного Молодежного ресурсного центра, МК "Жас Отан"  и  мечети «Әйіп қажы» прошла 1 марта, в День Благодарности. По словам организаторов, акция "Бесплатное такси" в Индерском районе проводится ежегодно в честь праздников Курбан айт, Ораза айт и Алғыс айту күні. В благотворительной акции приняли участие 6 водителей с автомобилями, которые подвозили местных жителей в близлежащие населенные пункты Индерского района, а также курсировали по самому райцентру. На машинах были наклейки "Бесплатное такси". Как рассказал главный имам мечети «Әйіп қажы», добрые дела священнослужителей на этом не заканчиваются. - Мы ежедневно помогаем многодетным и малоимущим семьям, одиноким пожилым людям продуктами первой необходимости. Большую помощь оказываем и ветеранам, проживающим в районе, с ведением домашнего хозяйства, - рассказал главный имам мечети Ералы кажы. Участники акции передали эстафету другим районам Атырауской области.
 
Камилла МАЛИК Фото предоставлено организаторами акции
акция Молодежь мечеть

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