Бетонная плита с большегруза упала на иномарку в Уральске

ДТП произошло на мосту в сторону поселка Деркул, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ЧП произошло сегодня, 10 июня, примерно в 15 часов дня на мосту в сторону поселка Деркул. Фура заезжала на мост, когда неожиданно трос, удерживающий большую бетонную плиту на большегрузе, оборвался. Плита упала на ехавший в противоположную сторону HYUNDAI TUCSON. - Я вез плиту из города на объект в Селеционном, - рассказал водитель грузовой машины "Вольво" Вячеслав. - На объекте ее не приняли, и я ее повез обратно. Когда стал заезжать на мост, трос оборвался и плита упала. Водитель фуры уверен, что тро