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Происшествия Социум

Бетонная плита с большегруза упала на иномарку в Уральске

ДТП произошло на мосту в сторону поселка Деркул, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". ЧП произошло сегодня, 10 июня, примерно в 15 часов дня на мосту в сторону поселка Деркул. Фура заезжала на мост, когда неожиданно трос, удерживающий большую бетонную плиту на большегрузе, оборвался. Плита упала на ехавший в противоположную сторону HYUNDAI TUCSON. - Я вез плиту из города на объект в Селеционном, - рассказал водитель грузовой машины "Вольво" Вячеслав. - На объекте ее не приняли, и я ее повез обратно. Когда стал заезжать на мост, трос оборвался и плита упала. Водитель фуры уверен, что тро
Анэль Кайнеденова
Бетонная плита с большегруза упала на иномарку в Уральске
ДТП произошло на мосту в сторону поселка Деркул, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
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dtp_most (2)
 ЧП произошло сегодня, 10 июня, примерно в 15 часов дня на мосту в сторону поселка Деркул. Фура заезжала на мост, когда неожиданно трос, удерживающий большую бетонную плиту на большегрузе, оборвался. Плита упала на ехавший в противоположную сторону HYUNDAI TUCSON. - Я вез плиту из города на объект в Селеционном, - рассказал водитель грузовой машины "Вольво" Вячеслав. - На объекте ее не приняли, и я ее повез обратно. Когда стал заезжать на мост, трос оборвался и плита упала. Водитель фуры уверен, что трос оборвался из-за огромных ям на мосту. - Мы ехали со стороны города, когда вдруг плита упала на нашу машину, - поведал водитель Hyundai Tucson. - Cработали подушки безопасности. У меня сейчас зубы болят, на руке рана. Супруга ударилась, сейчас ее забрали в больницу. Из-за ДТП движение на мосту практически парализовано, дорожные полицейские регулируют движение, чтобы хоть как-то сократить образовавшиеся пробки. К слову, в прошлом году на дороге в сторону поселка Деркул был проведен первый этап капитального ремонта. В этом году работы продолжились. Независимая экспертиза, организованная отделом ЖКХ, дала заключение, что мост не является аварийным. Позже стало известно, что на мосту будет проведен частичный ремонт, также за счет КПО б.в. ремонт планировалось начать еще в мае. Однако на сегодняшний день работы еще не начаты.
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 fNDEd-asDng Фото и видео Медета МЕДРЕСОВА
ДТП мост плита

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