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Происшествия Социум

Бетонная плита упала на рабочих в Мангистауской области

В селе Шетпе Мангистауской области бетонная плита упала на двоих рабочих, проводивших строительные работы в школе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" ЧП произошло 25 марта в 19:30. Двоих мужчин без сознания доставили центральную районную больницу. На следующий день бригадой санитарной авиации пострадавших госпитализировали в Мангистаускую областную больницу. Со слов врачей отделения нейрохирургии, у пострадавшего 52-летнего мужчины открытая черепно-мозговая травма, перелом костей основания черепа. Он находится в коме в крайне тяжелом состоянии. Второ
gorod
Бетонная плита упала на рабочих в Мангистауской области
В селе Шетпе Мангистауской области бетонная плита упала на двоих рабочих, проводивших строительные работы в школе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ" ЧП произошло 25 марта в 19:30. Двоих мужчин без сознания доставили центральную районную больницу. На следующий день бригадой санитарной авиации пострадавших госпитализировали в Мангистаускую областную больницу. Со слов врачей отделения нейрохирургии, у пострадавшего 52-летнего мужчины открытая черепно-мозговая травма, перелом костей основания черепа. Он находится в коме в крайне тяжелом состоянии. Второй пострадавший мужчина 1995 года рождения находится в тяжелом коматозном состоянии, у него закрытая черепно-мозговая травма и множественные переломы. Оба пациента подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. Регина ЯСНАЯ
рабочие

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