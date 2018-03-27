Бетонная плита упала на рабочих в Мангистауской области

В селе Шетпе Мангистауской области бетонная плита упала на двоих рабочих, проводивших строительные работы в школе, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Иллюстративное фото из архива "МГ" ЧП произошло 25 марта в 19:30. Двоих мужчин без сознания доставили центральную районную больницу. На следующий день бригадой санитарной авиации пострадавших госпитализировали в Мангистаускую областную больницу. Со слов врачей отделения нейрохирургии, у пострадавшего 52-летнего мужчины открытая черепно-мозговая травма, перелом костей основания черепа. Он находится в коме в крайне тяжелом состоянии. Второ