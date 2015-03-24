Без праздников и командировок: на чем будут экономить госорганы в кризис

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев напомнил правительству о том, что необходимо экономить бюджетные средства, сообщает Nur.kz. Иллюстративное фото с сайта www.v-seti.kz Однако в списке расходов остаются празднование 550-летия Казахского ханства, строительные работы по ЭКСПО-2017, возведение объектов Универсиады-2017, празднование 70-летия победы в ВОВ и так далее. Как сообщили в Министерстве Национальной экономики РК, доходы республиканского бюджета в 2015 году оцениваются в объеме 3 219,9 миллиардов тенге, что на 939,6 миллиардов тенге ниже утвержденного годового плана. В соответствии с