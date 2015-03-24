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Без праздников и командировок: на чем будут экономить госорганы в кризис

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев напомнил правительству о том, что необходимо экономить бюджетные средства, сообщает Nur.kz. Иллюстративное фото с сайта www.v-seti.kz Однако в списке расходов остаются празднование 550-летия Казахского ханства, строительные работы по ЭКСПО-2017, возведение объектов Универсиады-2017, празднование 70-летия победы в ВОВ и так далее. Как сообщили в Министерстве Национальной экономики РК, доходы республиканского бюджета в 2015 году оцениваются в объеме 3 219,9 миллиардов тенге, что на 939,6 миллиардов тенге ниже утвержденного годового плана. В соответствии с
Marat
Без праздников и командировок: на чем будут экономить госорганы в кризис

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев напомнил правительству о том, что необходимо экономить бюджетные средства, сообщает Nur.kz.

Иллюстративное фото с сайта www.v-seti.kz
Иллюстративное фото с сайта www.v-seti.kz
 Иллюстративное фото с сайта www.v-seti.kz Однако в списке расходов остаются празднование 550-летия Казахского ханства, строительные работы по ЭКСПО-2017, возведение объектов Универсиады-2017, празднование 70-летия победы в ВОВ и так далее. Как сообщили в Министерстве Национальной экономики РК, доходы республиканского бюджета в 2015 году оцениваются в объеме 3 219,9 миллиардов тенге, что на 939,6 миллиардов тенге ниже утвержденного годового плана. В соответствии с проектом уточнения, расходы республиканского бюджета в 2015 году прогнозируются в объеме 7 244,5 миллиардов тенге, что на 610,7 миллиардов тенге ниже ранее утвержденного объема. Министерство Национальной экономики РК сообщило, что оптимизация расходов затронула ряд мероприятий: программу "Дорожная карта занятости-2020", Государственной программы "Саламатты Казахстан" и Государственную программу развития образования до 2020 года, программу развития регионов до 2020 года, Агробизнес-2020, ГПИИР-2 и др. Также сокращены административные расходы, командировочные и представительские расходы, расходы на проведение аналитических и консалтинговых исследований, отдельные расходы в сфере информатизации и капитальных затрат, а также перенесены сроки реализации новых бюджетных инвестиционных проектов, сроки реализации новых инициатив в социальной сфере на 1 января 2016 года. Министерство иностранных дел Казахстана сокращает зарубежные командировки. "Министр отметил значительное сокращение зарубежных командировок: как своих, так и всего руководства министерства. Аналогичный режим работы распространяется и на все дипломатические представительства Казахстана за рубежом", - говорится в сообщении пресс-службы. Отмечается, что предложен вариант проведения рабочих встреч главы ведомства с зарубежными дипломатами, аккредитованными в Казахстане, в формате "кустовых встреч". Реже будут отправляться в командировки и депутаты - финансирование парламента сократится на 2 млрд тенге. "У нас по графику, вы знаете, депутаты должны выезжать в регионы и встречаться с избирателями, значит, смотреть ход выполнения принятых нами законов, но мы сочли необходимым тоже поменьше бывать в регионах. Сократили много, я думаю, что в достаточном объеме. Пересмотрели свои командировки и за рубеж", - рассказал председатель комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству сената парламента РК Талгатбек Абайдильдин. Нацкомпания "Астана ЭКСПО-2017" сэкономит 10 миллиардов тенге, отказавшись от рекламы (3 миллиарда) и пересмотрев стоимость строительства объектов (7 миллиардов). По информации ФНБ "Самрук-Казына", планируется сокращение инвестиционной программы фонда на 18%, оно коснется химической, горнорудной, строительной, транспортной, нефтегазовой отраслей экономики. "В связи с негативными тенденциями в мировой экономике будут скорректированы бизнес-планы компаний. В частности, планируется сократить текущие расходы против утвержденных планов на 337 млрд. тенге, при этом себестоимость будет снижена на 249 млрд. тенге, общие административные расходы - на 64 млрд. тенге, или на 16,6%. Капитальные затраты будут сокращены против утверждённых планов на $1,3 млрд., или на 18%", - заявил председатель правления АО "Самрук-Казына" Умирзак ШУКЕЕВ. По словам ШУКЕЕВА, количество компаний будет сокращено с 600 до 500, а создание общего центра IT-обслуживания позволит сэкономить почти 70 млн. долларов. Что касается Министерства культуры и спорта Казахстана, то здесь также решено сократить расходы на капитальный ремонт, приобретение и строительство спортивных объектов. Власти города Алматы решили искать новые источники пополнения бюджета – по поручению акима Ахметжана ЕСИМОВА – а также оптимизировать расходы, усилить работу по государственно-частному партнерству, сократить план праздничных мероприятий, усилить мониторинг индекса потребительских цен в особенности на социально значимые товары, проверить стоимость коммунальных услуг в разрезе инвестиционных планов монополистов, в течение года создать не менее 20 тысяч рабочих мест. Основным приоритетом расходов бюджета в Жамбылской области будет выполнение государственных обязательств в полном объеме. При этом планируется сократить расходы на реализацию новых бюджетных инвестиционных проектов, капитальные расходы и содержание аппарата государственных органов. Акимат Восточно-Казахстанской области в целях экономии и рационального использования средств решил сократить расходы на неприоритетные направления и отправить эти деньги на более перспективные проекты. Кроме того, будут сокращены расходы на новые инициативы для завершения начатых и продолжающихся проектов. А также акимат планирует частично отказаться от проведения культурно-массовых мероприятий.  
Госорганы кризис

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