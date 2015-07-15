Бежавшая из Таджикистана казахстанка не может доказать личность

За помощью в кризисный центр для женщин обратилась жительница области в поисках правовой и моральной поддержки. Как рассказала Айгуль, родилась она в Казахстане, но еще совсем маленькой была увезена мамой в Таджикистан, где и провела практически все свое детство, была выдана замуж. - Когда в 90-х годах началась гражданская война, моя мама уехала в Уральск первой, - говорит Айгуль. – Я к тому времени была замужем, была совсем молодой, и муж решил отвезти меня подальше от начавшихся грабежей и произвола к родственникам в горы. Вскоре молодой женщине пришлось опознавать мужа по единственной приме

За помощью в кризисный центр для женщин обратилась жительница области в поисках правовой и моральной поддержки.

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Как рассказала Айгуль, родилась она в Казахстане, но еще совсем маленькой была увезена мамой в Таджикистан, где и провела практически все свое детство, была выдана замуж.

- Когда в 90-х годах началась гражданская война, моя мама уехала в Уральск первой, - говорит Айгуль. – Я к тому времени была замужем, была совсем молодой, и муж решил отвезти меня подальше от начавшихся грабежей и произвола к родственникам в горы.

Вскоре молодой женщине пришлось опознавать мужа по единственной примете – шраму на шее. Как погиб ее супруг, она так и не знает. От первого брака у нее родилась дочь. Вскоре в Уральск Айгуль позвала мама.

- В Уральск я приехала в 1999 году, - вспоминает женщина. – Ехали поездом, в товарном вагоне, так как других вариантов просто не было. В Шымкенте у меня украли сумку с документами и деньгами. Я тут же обратилась в полицию, и нас с дочкой сопровождал один из сотрудников полиции. Так я вернулась на родину, без денег и документов, но главное живая.

Разбитые надежды

Уже в Уральске молодая женщина познакомилась с мужчиной, с которым она решилась связать дальнейшую судьбу. Как говорит Айгуль, от него она родила четверых детей, которых, к сожалению, мужчина официально своими детьми не признает, хотя в гражданском браке они состоят уже 14 лет.

- Из-за начавшейся войны в Таджикистане я не успела окончить школу, поэтому и образования никакого нет, - говорит Айгуль. – Работала и зарабатывала, как могла. У свекрови было хозяйство, ухаживала за скотиной, продавала молоко, в общем, без дела никогда не сидела. Я пыталась оформить документы, чтобы получить гражданство, но когда сотрудники госорганов сделали запрос в Таджикистан, оказалось, что паспортный стол, к которому мы относились, сгорел во время войны. Мне прислали подтверждение, что я проживала в Таджикистане и выехала, но оформить удостоверение личности как гражданки Казахстана до сих пор не могу. А поэтому не получала никаких пособий и выплат на своих детей. Не знаю до сих пор, куда обратиться за помощью.

Без помощи и крова

Как поясняет женщина, муж все прожитые совместные годы практически не работал. А после смерти свекрови им пришлось покинуть дом в поселке, так как не смогли ужиться под одной крышей с родственниками мужа. Семья переехала в Уральск, рассчитывая, что в городе прожить будет легче. Но как оказалось, и здесь, несмотря на массу родных, жить было не легче.

- Мы вернулись обратно в поселок, так как родственники оставили там дом и его потихоньку стали растаскивать, - говорит Айгуль. – Все может быть и наладилось, но муж работать не хотел, все время пил, придирался ко мне и детям, а потом стал поднимать на нас руку. Последний раз сильно избил меня, и я решилась уехать с младшими детьми в Уральск. Старшая дочь к тому времени вышла замуж и переехала.

Перебиваясь и ночуя то у родственников, то у знакомой на даче, женщина обратилась за помощью в городской центр социальной адаптации для лиц, не имеющих определенное место жительства, а уже оттуда была направлена вместе с детьми в центр социальной реабилитации для женщин.

- Со своей стороны мы делаем все, что возможно, - говорит директор центра Ганди ШАМКЕЛОВА. – Но пока с оформлением документов все довольно сложно.

Профилактика как предупреждение

Скоро закончится месяц пребывания в центре адаптации и куда пойдет женщина с детьми, она не знает.

- Возвращаться к мужу и терпеть побои я больше не могу, - плачет мать пятерых детей.

За два с лишним года в кризисном центре проживало более 150 человек, из них 51 женщина, остальные дети.

Проблемой бытового насилия давно занимается ОО «Жайык дауысы». На днях был проведен круглый стол, где поднимался вопрос о необходимости профилактики бытового насилия среди населения. Участники заседания обменялись мнениями и внесли ряд предложений. Так были мнения о необходимости ввести в школьную программу курс этики и психологии семейной жизни, а также открыть областной кризисный центр для тех, кому необходима психологическая анонимная помощь, создать сайт, где в онлайн-режиме с женщинами будет работать психолог, который помог бы разобраться в трудной ситуации.