Сбивший подростка на пешеходе водитель задержан в Уральске

Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на управление административной полиции ДВД ЗКО. Иллюстративное фото Как сообщили в УАП ДВД ЗКО, примерно в 16 часов 11 июля неизвестный водитель на автомашине марки "ВАЗ" в пути следования по проспекту Абулхаир хана в восточном направлении, напротив ВТШ на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 14-летнюю девочку, после чего с места происшествия скрылся. В результате ДТП пешеход обратилась в травмпункт областной клинической больницы г. Уральска, где у нее диагностировали «закрытый перелом руки». - При проведении операти