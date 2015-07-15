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Происшествия Социум

Сбивший подростка на пешеходе водитель задержан в Уральске

Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на управление административной полиции ДВД ЗКО. Иллюстративное фото Как сообщили в УАП ДВД ЗКО, примерно в 16 часов 11 июля неизвестный водитель на автомашине марки "ВАЗ" в пути следования по проспекту Абулхаир хана в восточном направлении, напротив ВТШ на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 14-летнюю девочку, после чего с места происшествия скрылся. В результате ДТП пешеход обратилась в травмпункт областной клинической больницы г. Уральска, где у нее диагностировали «закрытый перелом руки». - При проведении операти
Анэль Кайнеденова
Сбивший подростка на пешеходе водитель задержан в Уральске
Об этом сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на управление административной полиции ДВД ЗКО.
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
 Иллюстративное фото Как сообщили в УАП ДВД ЗКО, примерно в 16 часов 11 июля неизвестный водитель на автомашине марки "ВАЗ" в пути следования по проспекту Абулхаир хана в восточном направлении, напротив ВТШ на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на 14-летнюю девочку, после чего с места происшествия скрылся. В результате ДТП пешеход обратилась в травмпункт областной клинической больницы г. Уральска, где у нее диагностировали «закрытый перелом руки». - При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками отделения розыска УАП ДВД ЗКО по факту наезда был установлен и задержан водитель автомашины марки «ВАЗ-21083», - отметили в управлении. Фото Медета МЕДРЕСОВА
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