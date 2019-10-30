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Бизнес-новости

Безупречная улыбка: в Уральске открылась стоматология DentalCentre

Стоматологическая клиника успешно работает в Уральске уже месяц, однако 26 октября прошло ее торжественное открытие. Стоматологическая клиника DentalCentre имеет несколько филиалов в Актобе и Атырау, в Уральске филиал был открыт месяц назад, однако клиенты уже по достоинству оценили работу стоматологов, а также удобство. Эта клиника отличается от других в городе тем, что работает без выходных, без праздников, а также у нее очень удобный график: с 9.00 до 00.00. Это было сделано для удобства горожан, чтобы к стоматологу можно было записаться в любое удобное для вас время. Вежливый персонал отве
gorod
Безупречная улыбка: в Уральске открылась стоматология DentalCentre
Стоматологическая клиника успешно работает в Уральске уже месяц, однако 26 октября прошло ее торжественное открытие.
Стоматологическая клиника DentalCentre имеет несколько филиалов в Актобе и Атырау, в Уральске филиал был открыт месяц назад, однако клиенты уже по достоинству оценили работу стоматологов, а также удобство.
Эта клиника отличается от других в городе тем, что работает без выходных, без праздников, а также у нее очень удобный график: с 9.00 до 00.00. Это было сделано для удобства горожан, чтобы к стоматологу можно было записаться в любое удобное для вас время. Вежливый персонал ответит на все вопросы клиента, а также посоветует врача и произведет запись на удобное для вас время.
Клиника оснащена самым новейшим оборудование, профессиональные врачи работают с самыми современными материалами. Главный врач и один из соучредителей клиники DentalCentre Римма Загидуллина рассказала, что особенность их клиники в том, что здесь выполняются все виды лечения и протезирования по вполне доступным ценам. - Спектр услуг у нас широкий, плюс ко всему мы постоянно проводим различные акции. У нас вылечить свои зубы может себе позволить абсолютно каждый, не зависимо от его доходов. Наши врачи, исходя из финансовых возможностей клиента, подберут подходящее лечение и материал. К слову, мы используем только новейшие и высококачественные материалы. Наши стоматологи имеют большой опыт работы и работают только по новым протоколам, то есть никаких старых материалов, - рассказала Римма Рамильевна.
Кроме того, по словам Риммы Рамильевна, в клинике работают профессионалы со стажем: терапевт, хирург, ортодонт и ортопед.
На торжественное открытие, о котором заранее было сообщено на официальной странице клиники в «Инстаграм», собралось очень много гостей. Все, кто пришел в этот день, разделить столь радостное событие, ушли с подарками. Гостей развлекал заводной ведущий, проводилась беспроигрышная лотерея.
Гости охотно участвовали в розыгрышах, получая призы: сертификаты на 10 тысяч тенге на посещение клиники, на покупку hand-made украшений, на аттракционы, а также сертификат на скидку в магазине «Палето».
Присутствовал на торжестве и учредитель сети клиник DentalCentre Арман Сакишев. - Искренне хочу сказать добро пожаловать. Спасибо, что уделили время, пришли, чтобы разделить нашу радость. Я рад, что мы смогли открыть еще один филиал в Уральске, обещаю, что мы вам подарим красивую и белоснежную улыбку. Конечно, стоматологий в городе много, но мы отличаемся тем, что у нас вы получите безупречный результат, а кроме того, у нас работает сильная команда врачей. Приходите, наши двери для вас всегда открыты, - обратился к присутствующим Арман Сакишев.
После торжественного разрезания ленты гости получили сертификат от клиники на 10 тысяч тенге, который можно использовать при обращении в стоматологию до 10 ноября. Нельзя не отметить, что в клинике выполняют все виды услуг: лечение зубов, чистка, все виды протезирования.
Врачи, работающие в клинике, регулярно посещают различные курсы повышения квалификации, международные форумы врачей, лекции известных казахстанских и зарубежных врачей. В планах у руководства открытие кабинета для лечения зубов детям.
Клиника DentalCentre расположена по ул. Сарайшык, 42 (остановка Облисполком) Телефон для записи: 8 776 228 88 84 Instagram: dental_centre_uralsk Лицензия №11101DD от 27.12.2016г. выдана Управлением здравоохранения Актюбинской области. Лицензия Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.

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