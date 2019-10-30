Безупречная улыбка: в Уральске открылась стоматология DentalCentre

Стоматологическая клиника успешно работает в Уральске уже месяц, однако 26 октября прошло ее торжественное открытие. Стоматологическая клиника DentalCentre имеет несколько филиалов в Актобе и Атырау, в Уральске филиал был открыт месяц назад, однако клиенты уже по достоинству оценили работу стоматологов, а также удобство. Эта клиника отличается от других в городе тем, что работает без выходных, без праздников, а также у нее очень удобный график: с 9.00 до 00.00. Это было сделано для удобства горожан, чтобы к стоматологу можно было записаться в любое удобное для вас время. Вежливый персонал отве