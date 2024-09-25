С 1 октября 2024 года стоимость проезда в поездах Казахстана вырастет на 20%. Как сообщили в АО "Пассажирские перевозки", повышение вызвано "макроэкономической ситуацией" – инфляция значительно превышает темпы роста субсидий и тарифов. Об этом сообщает bes.media.

Новые тарифы вступят в силу с 1 октября 2024 года с датой отправления поезда за 45 дней. Цены на билеты будут следующими:

Тальго – 19 493 тенге.

Стандартные поезда: купе – 19 653 тенге, плацкарт – 12 871 тенге.

Пригородные поезда – 6 314 тенге.

В августе 2024 года министр транспорта Марат Карабаев объявлял о предстоящем удорожании и сообщал, что средства, полученные от повышения тарифов, будут направлены на покупку новых вагонов. Карабаев пояснил, что себестоимость билета составляет около 35%, а остальная часть субсидируется государством.

– Повышая стоимость билета, мы сокращаем субсидируемую часть. В конечном итоге это должно привести к улучшению комфорта для пассажиров. Но оно имеет долгосрочный режим, то есть 20% повышения и со следующего дня повышения комфорта, этого не будет, – сказал он.

Карабаев также подчеркнул, что удорожание проезда по ж/д путям не связано с повышением зарплаты сотрудников КТЖ. Более того, он напомнил, что среди граждан Казахстана "средняя заработная плата составляет 400 тысяч тенге".

Проблема некомфорта в железнодорожных перевозках Казахстана продолжает оставаться актуальной: вагоны зачастую бывают грязными и душными, а отсутствие кондиционеров и антисанитария – обычное дело. Пассажиры регулярно обращаются в министерство транспорта с жалобами, но ощутимых изменений пока нет. Повышения уровня сервиса граждане не ощутят, так как по факту будут платить больше за возможность продолжать ездить в старых вагонах.

Убытки КТЖ составляют 2,9 трлн тенге, несмотря на это, бюджет на зарплату и бонусы топ-менеджерам нацкомпании вырос на 200 млн тенге за год. После аудита Высшей аудиторской палаты, в которой глава ВАП сказал, что КТЖ находится на грани выживания, депутат мажилиса Едил Жанбыршин заявил, что нацкомпания погрязла в коррупции, а её глава ни разу не пришёл в парламент.



