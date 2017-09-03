Білім күні өңірімізде 380 мектеп есігін айқара ашып, 94 мың оқушыны қарсы алды
Соның ішінде 11 808 балғын мектеп табылдырғын тұңғыш рет аттап отыр. Білім саласы әрқашан кең қолдауға ие. Өйткені мемлекеттік саясат білім-білігі жоғары, бәсекеге қабілетті жас ұрпақты тәрбиелеуге бағытталған. Бұл Елбасының «Рухани жаңғыру» бағдарламасында да айқын көрініс тапқан. - Еліміздегі ең алғашқы мектептің негізін 1841 жылы, Жәңгір хан қалады. 24 жыл өткен соң Ыбырай Алтынсарин мектеп ашты. Сол аталармыздың ізін жалғастырып, сапалы білім беруге мән берудеміз. Жаңа мектептер салынып, ескілері жаңартылуда. Білім ұялары замануи құрал-жабдықтармен жарақтандырылуда деді, - Назарбаев зиятке