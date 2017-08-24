Білім саласына 14 миллиард теңге бөлінген
Оралдық мұғалімдер дәстүрлі тамыз кеңесінде бас қосты. Жиналғандар рухани жаңғырудағы білім беру саласының үлесін талқылап, жаңа стандартқа көшуде алда тұрған міндеттерді нақтылады. Озық технология заманында әр оқушы әлемдік стандартқа сай білім алуы тиіс. Осы мақсатта қала мектептерінде 353 интерактивті, 39 мультмедиялық кабинет жұмыс істейді. Сондай-ақ, 12 мектеп «е-lerning» электронды оқыту жүйесіне қосылған. Робототехника сабағы да элективті курс ретінде енгізіліп, балалардың шығармашылық қабілетін дамытуға септігін тигізіп келеді. Мұны, оқушылардың бүгінгі көрмеге әкелген құрастырма жұмыс