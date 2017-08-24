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Социум

Білім саласына 14 миллиард теңге бөлінген

Оралдық мұғалімдер дәстүрлі тамыз кеңесінде бас қосты. Жиналғандар рухани жаңғырудағы білім беру саласының үлесін талқылап, жаңа стандартқа көшуде алда тұрған міндеттерді нақтылады. Озық технология заманында әр оқушы әлемдік стандартқа сай білім алуы тиіс. Осы мақсатта қала мектептерінде 353 интерактивті, 39 мультмедиялық кабинет жұмыс істейді. Сондай-ақ, 12 мектеп «е-lerning» электронды оқыту жүйесіне қосылған. Робототехника сабағы да элективті курс ретінде енгізіліп, балалардың шығармашылық қабілетін дамытуға септігін тигізіп келеді. Мұны, оқушылардың бүгінгі көрмеге әкелген құрастырма жұмыс
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Білім саласына 14 миллиард теңге бөлінген
Оралдық мұғалімдер дәстүрлі тамыз кеңесінде бас қосты. Жиналғандар рухани жаңғырудағы білім беру саласының үлесін талқылап, жаңа стандартқа көшуде алда тұрған міндеттерді нақтылады.
Озық технология заманында әр оқушы әлемдік стандартқа сай білім алуы тиіс. Осы мақсатта қала мектептерінде 353 интерактивті, 39 мультмедиялық кабинет жұмыс істейді. Сондай-ақ, 12 мектеп «е-lerning» электронды оқыту жүйесіне қосылған. Робототехника сабағы да элективті курс ретінде енгізіліп, балалардың шығармашылық қабілетін дамытуға септігін тигізіп келеді. Мұны, оқушылардың бүгінгі көрмеге әкелген құрастырма жұмыстарынан анық байқауға болады. - ІТ технологияны білім беру саласын енгізу мақсатында осы жылы 32 мектеп жаппай «Электронды күнделік» жүйесіне көшеді. Бұл мұғалімдердің жұмысын жеңілдетіп, қағазбастылықтан арылуға мүмкіндік береді. Ал қыркүйек айынан бастап әр мектептің жеке сайты болады. Сондай-ақ, «Цифрлы Қазақстан» жобасы аясында қаладағы 36 мектепке тегін wi-fi желісі орнатылады, - деді жиында сөз алған Орал қалалық білім беру бөлімінің басшысы Жансұлу ТӨРЕМҰРАТОВА. Жаңа оқу жылы ұстаздармен қатар, оқушылар үшін де жаңашылдыққа толы болғалы тұр. Оған сәйкес, 2,5 және 7 сыныпта оқитын жеткіншектер жаңаша мазмұнда білім алады. Бұл бағдарлама негізінде өткен жылы 1-сынып оқушылары тәлім алған еді. Биыл мектеп табалдырығын аттағалы отырған тағы 5700 бүлдіршін жаңа үлгіге сай білім нәрімен сусындайды. Жалпы еліміз бойынша отыз мектеп орта білім беру ісін жаңартуды қолға алған. Жаңартылған стандартқа сай білім беруді бастап кеткен ұжымның бірі - Мұстақым Ықсанов атындағы №36 мектеп. Бұл бағытта мектепте кешенді жұмыстар жүргізілді. Оқушы білімін бағалаудың жаңа жүйесі де оң нәтиже көрсетті. Өткен жылы қала бойынша 217 бірінші сынып ашылып, онда 5 мыңнан аса бүлдіршін жаңа мазмұн бойынша оқып шықты. Білім сапасы да соңғы бес жылда 61 пайызға жетті. Мінберден сөз алған қала әкімі Мұрат Мұқаев білім беру саласына мемлекет тарапынан қолдау қашан да зор екендігін айтты. Жыл сайын бөлінетін қаржы көлемі де ұлғайып келеді. Мәселен, биыл бұл бағытқа 14 млрд. теңгеден астам қаражат бөлінген. Оған жаңа білім нысандары салынып, техникалық база жаңартылмақ. Шаһар басшысы сонымен қатар мектеп алды білім беру мекемелерінің жай-күйіне де тоқталып өтті. Бүгінгі таңда мектепке дейінгі ұйымдарда он үш мыңнан аса бала тәрбиеленуде. Тәрбиеші мамандардың да сапалық құрамы жыл санап артып келеді.Өткен оқу жылында ол бірден алты пайызға көтерілген. Сонымен қатар, қала әкімі «Екі аптаға ауылға», «Ата-ананың біркүндік жұмыс күнімен танысу» сияқты мұғалімдер тарапынан келіп түскен қызықты жобаларды қолға алу қажеттігін айтты. Осы арқылы жас өскіннің жан-жақты білім алып, өз елінің нағыз жанашыры етіп тәрбиелеу мақсат. Бұл, бір жағынан Елбасының рухани жаңғыру бағдарламасымен де үндес келеді. Жиын соңында ұстаздық жолын енді бастағалы отырған жас мамандар салтанатты түрде сап түзеп, сала ардагерлеріне құрмет көрсетті. Өз ісіне деген асқан жауапкершілігі мен елеулі еңбегі үшін бірқатар педагог арнайы марапатқа ие болды. Арман КУРМАНГАЛИЕВ

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