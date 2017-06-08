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Социум

Бір айдан кейін міндетті медициналық сақтандыру жүйесі енгізіле бастайды

Осы жылдың 1 шілдесінен бастап барлық жұмыс беруші жұмысшы жалақысының 1%-н медициналық сақтандыру қорына аудара бастайды. Ал мемлекет зейнеткерлер, мүгедектер, студенттермен қатар, жұмыссыз адамдар үшін де жарна төлеп, олардың денсаулығын қорғайды. Және өңірдегі үш медициналық мекеме сенімгерлік басқаруға берілетіні белгілі болды. Осы және өзге де жаңашылдықтар Орталық коммуникациялар қызметінің өңірлік алаңында өткен брифингте айтылды. Бір айдан кейін елімізде міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі енгізіле бастайды. Ал келер жылдан бастап барлық тұрғын осы ескі де жаңа жүйе арқыл
Marat
Бір айдан кейін міндетті медициналық сақтандыру жүйесі енгізіле бастайды
Осы жылдың 1 шілдесінен бастап барлық жұмыс беруші жұмысшы жалақысының 1%-н медициналық сақтандыру қорына аудара бастайды.
medstrahovanie
medstrahovanie
Ал мемлекет зейнеткерлер, мүгедектер, студенттермен қатар, жұмыссыз адамдар үшін де жарна төлеп, олардың денсаулығын қорғайды. Және өңірдегі үш медициналық мекеме сенімгерлік басқаруға берілетіні белгілі болды. Осы және өзге де жаңашылдықтар Орталық коммуникациялар қызметінің өңірлік алаңында өткен брифингте айтылды. Бір айдан кейін елімізде міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесі енгізіле бастайды. Ал келер жылдан бастап барлық тұрғын осы ескі де жаңа жүйе арқылы дәрігерлік көмек алуға көшеді. Оның аясында азаматтарға медициналық қызметтің екі түрі көрсетіледі. - Біріншісі, базалық жәрдем. Оған профилактикалық екпе жасау, жедел жәрдем, санавиация, шұғыл түрдегі медициналық көмек, әлеуметтік маңызы бар және ауналаға қауіп төндіретін ауруларды емдеуге арналған стационарлы көмек. Ал екіншісі – дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етілген амбулаторлы-емханалық көмек, стационарлы және стационарды алмастыратын медицинская көмек, қайта қалпына келтіру ем шаралары, медициналық жан сақтау, мейіргерлік күтім, - дейді БҚО денсаулық сақтау басқармасы басшысының орынбасары Нұрданат БЕРКІНҒАЛИ. Мемлекет зейнеткерлер, мүгедектер, студенттер, көпбалалы аналар секілді әлжуаз саналатын 14 санаттың жарнасын өз мойнына алады. Тіпті жұмыспен қамту орталықтарында тіркелген жұмыссыздар үшін де жарна төлеп, олардың денсаулығына қамқор болады. Құқық қорғау қызметкерлері мен түрмеде жазасын өтеушілерге де медициналық көмек тегін. Ал жұмысы бар адамға жұмыс беруші жауапты. - Осы жылдың 1 шілдесінен бастап барлық жұмыс беруші жұмысшы жалақысының 1%-н медициналық сақтандыру қорына аудара бастайды. Одан әрі аударым көлемі ұлғая береді. 2018-де – 1,5%, 2020-да – 2%, 2022 жылы 3%. Ал 2019 жылдан бастап жұмысшылардың өздері жалақысының 1%-н, 2020 жылы 2%-н аударады. Ал жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, адвокаттар медиаторлар мен жеке сот орындаушылар екі еселенген ең төменгі жалақы мөлшерінің 5 пайызын төлейді. Ал келер жылдан бастап үй шаруасындағы әйелдер, тіркелмеген жұмыссыздар, тұрақты табысы жоқ маусымдық жұмысшылар, яғни өзін-өзі қамтыған жандар қорға жарна төлеуі тиіс. Әзірге жаңа жүйенің түсініксіз тұстары көп. Бұл жағы жетілдіріліп жатыр дейді спикер. Тұрғындар тарпынан жеке емханаларға тіркелу туралы сауалдар көп. - Қазір жеке медициналық клиникалардың басын қосып, олардың осы жүйеге қатысуы жайында жұмыстар жүріп жатыр. Мәселен, «Медикер» компаниясы бар. Ол Ақсайды жұмыс істеуде. Келесі жылы Орал қаласына келмек. Ал «Талап» АҚ жайында білмейді екем. Бірақ «Интертич» секілді жеке клиникалар қызығушылық білдіруде. Және өңірдегі үш медициналық мекеме сенімгерлік басқаруға берілетіні белгілі болды, - деп түсіндірді Нұрданат БЕРКІНҒАЛИ. Облыс бойынша тұрғындардың 99,7 пайызы әлеуметтік мәртебелерін анықтап, емханаларға тіркелген. Бұл қатарға әзірге ел ішінде көшіп-қонып жүрген 6 жарым мың адам қосылмапты. Сондай-ақ брифингте биыл өңірде №4, 7 емханалар мен диагностикалық орталықтың сенімгерлік басқаруға берілетіні айтылды. Арман КУРМАНАЛИЕВ

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