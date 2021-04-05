Бизнесмены ЗКО просят ослабить карантин и разрешить им работать в выходные

Предприниматели терпят убытки и жалуются на свое бедственное положение, предает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 5 апреля, представители торговых центров Уральска пришли в департамент санитарно-эпидемиологического контроля. Они просили главного государственного санитарного врача региона разрешить им работать в выходные. Предприниматели терпят убытки и жалуются на свое бедственное положение. Подобные встречи предпринимателей и санитарных врачей проходят не впервые. Люди отметили, что им вновь приходится выживать. По их словам, работа в выходные приносит хоть какую-то прибыль. - По бу