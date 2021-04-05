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Происшествия Социум COVID-19

Бизнесмены ЗКО просят ослабить карантин и разрешить им работать в выходные

Предприниматели терпят убытки и жалуются на свое бедственное положение, предает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 5 апреля, представители торговых центров Уральска пришли в департамент санитарно-эпидемиологического контроля. Они просили главного государственного санитарного врача региона разрешить им работать в выходные. Предприниматели терпят убытки и жалуются на свое бедственное положение. Подобные встречи предпринимателей и санитарных врачей проходят не впервые. Люди отметили, что им вновь приходится выживать. По их словам, работа в выходные приносит хоть какую-то прибыль. - По бу
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Бизнесмены ЗКО просят ослабить карантин и разрешить им работать в выходные
Предприниматели терпят убытки и жалуются на свое бедственное положение, предает корреспондент портала "Мой ГОРОД". 
Бизнесмены ЗКО просят ослабить карантин и разрешить им работать в выходные
Бизнесмены ЗКО просят ослабить карантин и разрешить им работать в выходные
Сегодня, 5 апреля, представители торговых центров Уральска пришли в департамент санитарно-эпидемиологического контроля. Они просили главного государственного санитарного врача региона разрешить им работать в выходные. Предприниматели терпят убытки и жалуются на свое бедственное положение. Подобные встречи предпринимателей и санитарных врачей проходят не впервые. Люди отметили, что им вновь приходится выживать. По их словам, работа в выходные приносит хоть какую-то прибыль. - По будням торговые ряды пустые. У людей упала покупательная способность. В субботу и воскресенье мы имеем возможность заработать. Почему в других городах, которые также находятся в «красной» зоне, торговые дома по выходным открыты? Мы просим главного санитарного врача дать нам возможность кормить свои семьи, - сказал предприниматель Аслан Утепов. Бизнесмены говорят, что сейчас все больше предпринимателей вынуждены продавать бизнес и закрываться. Нечем платить аренду и кредиты в банках. - В торговых домах убираются через каждый час. Мы соблюдаем все санитарные требования. При этом рынки открыты. Там намного выше вероятность заражения. В Алматы по субботам функционируют торговые центры. А там больше 300 заболевших за сутки, - отметила предприниматель Лилия Торговина. Главный государственный санитарный врач региона заявил, что в ЗКО ежесуточно выявляют более 100 новых зараженных. К тому же ситуацию усугубляют выявленные новые штаммы КВИ. Они более заразны. - Я прекрасно знаком с вашими проблемами. Этот вопрос будет поднят на оперативном штабе. Решение принимается коллегиально. В других странах Европы действуют локдауны», - заявил Мухамгали Арыспаев. В ЗКО карантин усилили 20 марта. ТРЦ и рынкам запретили работать по выходным. Отметим, что в ЗКО с начала пандемии от коронавирeса скончался 241 человек.
Бизнесмены ЗКО просят ослабить карантин и разрешить им работать в выходные
Бизнесмены ЗКО просят ослабить карантин и разрешить им работать в выходные
Бизнесмены ЗКО просят ослабить карантин и разрешить им работать в выходные
Бизнесмены ЗКО просят ослабить карантин и разрешить им работать в выходные
Бизнесмены ЗКО просят ослабить карантин и разрешить им работать в выходные
Бизнесмены ЗКО просят ослабить карантин и разрешить им работать в выходные
Руслан АЛИМОВ Фото автора Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.  
бизнесмены закрытие Карантин санврачи ТРЦ

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