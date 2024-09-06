Со 2 сентября в Казахстане началось международное мультиндикаторное кластерное обследование (MICS), разработанное ЮНИСЕФ. Оно охватит 24 тысячи домохозяйств по всей стране, в том числе 1 100 домохозяйств по нашей области. Обследование MICS в Казахстане проводится в четвертый раз. Ранее оно проводилось в 2006, 2010 и 2015 годах.

По словам заместителя руководителя департамента бюро национальной статистики по ЗКО Розы Арыстаналиевой, цель этого обследования — сбор ключевых показателей, необходимых для оценки положения детей и женщин.

– Важность данного мероприятия невозможно переоценить, поскольку данные, полученные в ходе MICS, позволяют нам устанавливать базовые показатели, определять цели и отслеживать прогресс в выполнении национальных и международных обязательств. Наше обследование проводится совместно с ЮНИСЕФ и при поддержке Фонда ООН в области народонаселения (ЮНФПА) и Азиатского банка развития. Основная цель MICS в Казахстане в этом году — это оценка и мониторинг состояния здоровья и благополучия женщин и детей, а также получение достоверной информации по ключевым показателям их развития. Это позволит эффективно мониторить их благополучие и повысить эффективность национальной политики. В ходе опроса будут затронуты важнейшие вопросы, включая здравоохранение, питание, образование, санитарию, развитие детей в раннем возрасте и многие другие аспекты, - рассказала Роза Арыстаналиева во время брифинга в РСК.

Обследование охватит 20 регионов Казахстана, где со 2 сентября по 29 ноября будут опрошены 24 тысячи домохозяйств в городах и селах страны. Для интервьюеров провели специальный семинар.

Участие в самом опросе является добровольным. Вмешательство со стороны властей в процесс сбора данных не допускается. Интервьюеры будут одеты в специальную форму, а при себе у них должен быть бейдж с логотипами БНС, ЮНИСЕФ, АБР и ЮНФПА. На каждом бейдже будет QR-ссылка на официальный вебсайт, где можно получить достоверную информацию об обследовании.

В рамках MICS 2024 будут использоваться пять основных вопросников:

Вопросник домохозяйства

Вопросник домохозяйства Вопросник для женщин

Вопросник для мужчин

Вопросник о детях до пяти лет

Вопросник о детях от пяти до семнадцати лет

Каждый вопросник охватывает различные аспекты жизни и здоровья и согласованы с профильными государственными органами и прошли необходимое согласование.

К примеру, в вопроснике для женщин и мужчин содержатся вопросы занятости и обучения, брака, ментального здоровья. В вопроснике для женщин дополнительно имеются вопросы по родовой и послеродовой помощи. В вопроснике о детях до пяти лет – вопросы развития в раннем возрасте, дисциплинирования детей, иммунизации. В вопроснике о детях возраста 5-17 лет включены вопросы детского труда, развития ранних навыков.

Кстати, участие в обследовании является добровольным и анонимным, а полученная информация будет использована только в статистических целях.

– Поэтому призываем те домохозяйства, куда придут наши интервьюеры отнестись с пониманием к данному обследованию. Респонденты могут отказаться от ответа на любой вопрос или прекратить интервью в любой момент. По всем возникающим вопросам можно обратиться в наш контакт-центр Бюро – 1446, который работает в будние дни с 9.00 до 18.30. По итогам данного обследования отчет будет опубликован на сайте Национального бюро статистики и ЮНИСЕФ, - заключила Роза Арыстаналиева.

Отметим, что с момента запуска обследование проведено в 118 странах. На этот раз в нем примут участие 27 стран, включая Казахстан.