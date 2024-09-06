В 2025 году в регионе решат вопрос с трёхсменными школами. К концу следующего года завершат строительство девяти школ, возводимых в рамках национального проекта «Комфортная школа».

Заместитель руководителя областного управления образования Орынтай Биманова сообщила, что в 2025 году в регионе решат вопрос с трёхсменными школами. К концу следующего года завершат строительство девяти школ, возводимых в рамках национального проекта «Комфортная школа», и введут в эксплуатацию пять школ, которые закрывали на капитальный ремонт.

Планируется, что более 12 тысяч детей пойдут в новые школы, а трехсменные школы ликвидируют.

— Сегодня учащиеся пяти школ, закрытых на капитальный ремонт, обучаются в других учебных заведениях. В итоге 10 школ временно перевели на трёхсменное обучение. Несмотря на то, что эти школы переходят на трёхсменное обучение, дефицита кадров нет. Заранее составлено расписание занятий, в соответствии с которым у учителей определили предметные часы. Занятия ведут не менее 40 минут, — пояснила Орынтай Биманова.

Она дополнила, что в городе есть четыре аварийные школы, в Индере, в Кызылкоге, в Махамбете. В следующем году на их месте построят новые школы.