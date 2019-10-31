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Социум

Благоустройство дворов проверили депутаты по поручению акима ЗКО

Проверку проводят члены общественной мониторинговой группы на территории 20 округов, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 31 октября, по поручению акима Западно-Казахстанской области общественная мониторинговая группа проводит проверку по благоустройству территорий округа. Мониторингом охвачено 20 городских округов. В состав мониторинговой группы включены депутаты городского маслихата, предприниматели, волонтеры и руководители структурных подразделений акимата. Группы проводят выездные проверки состояния и качества объектов благоустройства, дворов, общественных мест, фасадов зд
gorod
Благоустройство дворов проверили депутаты по поручению акима ЗКО
Проверку проводят члены общественной мониторинговой группы на территории 20 округов, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Сегодня, 31 октября, по поручению акима Западно-Казахстанской области общественная мониторинговая группа проводит проверку по благоустройству территорий округа. Мониторингом охвачено 20 городских округов. В состав мониторинговой группы включены депутаты городского маслихата, предприниматели, волонтеры и руководители структурных подразделений акимата. Группы проводят выездные проверки состояния и качества объектов благоустройства, дворов, общественных мест, фасадов зданий. - Сегодня сотрудники Уральского городского отдела государственных закупок и депутат городского маслихата Валентина Михно, активисты молодежного крыла «Жас Отан» осмотрели территорию округа №17, в который входят микрорайоны Строитель, Старый аэропорт и 5 микрорайон. В ходе осмотра территории зафиксировали ряд проблем. Такие как, торговля в неустановленных местах, парковка в неположенном месте, стихийные свалки, строительный мусор, открытые люки, сломанные лавочки. Оценили представители группы мониторинга и дворовые территории. С детскими площадками в №17 округе дела обстоят неплохо, - рассказали в пресс-службе акимата Уральска. Также члены общественной мониторинговой группы встретились с жителями данного округа, и обсудили ряд проблемных вопросов. - Мы живем в этом районе много лет. Район у нас хороший, но много новых застроек. Ладно бы строились себе, так нет же, оставляют после себя много строительного мусора, который тут копится не один месяц. Почему застройщики имея собственную технику не могут после себя убраться? В своих то дворах у них чисто, - возмущается жительница микрорайона Строитель Людмила Иванкова. Члены общественной мониторинговой группы пообещали принять все необходимые меры и переговорить с строительными компаниями области.
Анна СУВОРОВА Фото предоставлено акиматом Уральска Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
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