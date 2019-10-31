Благоустройство дворов проверили депутаты по поручению акима ЗКО

Проверку проводят члены общественной мониторинговой группы на территории 20 округов, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Сегодня, 31 октября, по поручению акима Западно-Казахстанской области общественная мониторинговая группа проводит проверку по благоустройству территорий округа. Мониторингом охвачено 20 городских округов. В состав мониторинговой группы включены депутаты городского маслихата, предприниматели, волонтеры и руководители структурных подразделений акимата. Группы проводят выездные проверки состояния и качества объектов благоустройства, дворов, общественных мест, фасадов зд