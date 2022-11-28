Блогер из Актобе покончил с собой в Уральске

Он оставил предсмертную записку, передаёт портал «Мой ГОРОД». Иллюстративное фото из архива "МГ" Блогер, волонтёр, юморист и КВНщик из Актобе Мурат Бирмагамбетов вышел из дома 19 ноября и не вернулся. 27 ноября мужчина совершил суицид в Уральске. По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, в 10:40 возле дома №7 в микрорайоне Женис обнаружен труп 38-летнего мужчины. Он покончил жизнь самоубийством, выпрыгнув с балкона седьмого этажа. На месте происшествия обнаружена предсмертная записка. Стражи порядка начали досудебное расследование по статье 105 УК РК «Доведение до самоубийства». Мы