Блокировка сайта ВОЗ в Казахстане: МИОР обратилось в суд для пересмотра решения

Министерство намерено как можно скорее разблокировать ресурс, передаёт Informburo.kz. Изображение с сайта Pixabay Министерство информации и общественного развития обратилось в Талгарский суд по поводу пересмотра решения о блокировке сайта Всемирной организации здравоохранения в Казахстане. - Нам от Талгарского суда автоматически пришло решение и сайт заблокировали. Мы направили по этому поводу письмо в Талгарский суд, чтобы пересмотреть по блокировке. Когда будет ответ от суда и прокуратуры, мы будем стараться как можно скорее разблокировать сайт ВОЗ, – сказал глава министерства Дархан Кыдырал