Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщили в департаменте охраны общественного здоровья по ЗКО, с 1 октября 2017 года по 10 января нынешнего года по области зарегистрировано более 10 тысяч случаев ОРВИ. - Основную долю заболевших ОРВИ составляют дети до 14 лет – 72 %, дети до 1 года – 11% и беременные женщины почти 3%, - рассказали в департаменте охраны общественного здоровья ЗКО. По словам руководителя отдела эпиднадзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями департамента охраны общественного здоровья Валентины КЕНЖЕГАЛИЕВОЙ, наиболее эффективным методом профилактики гриппа является вакцинация. -Всего по области против гриппа привито 67 тысяч человек, в том числе из средств местного бюджета привито 60 тысяч человек - это дети с хроническими легочными, сердечно-сосудистыми заболеваниями, иммунной недостаточностью, медицинские работники и беременные женщины, за счет работодателей 5 тысяч человек и на платной основе 2,5 тысячи человек, -пояснила Валентина КЕНЖЕГАЛИЕВА. Стоит отметить, что 12 января этого года в целях профилактики гриппа среди детей дополнительно в область было поставлено 10 тысяч доз вакцины против гриппа, которой планируется бесплатно вакцинировать школьников и другие категории населения в январе.