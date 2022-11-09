Все города
Выберите город
Все города Астана Аксай Актау Актобе Алматы Атырау Уральск
Главный баннер
  • Курсы предоставлены Национальный банк Казахстана
  • $ 491,37 ₸
  • 570,48 ₸
  • 6,78 ₸
  • Уральск

Меню

© Mgorod News 2016 - 2026

Социум

Более 100 мёртвых тюленей обнаружили на побережье Каспия

Специалисты отберут пробы воды и грунта с места гибели млекопитающих. Фото: Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя сообщил, что вечером седьмого ноября на береговой части Каспийского моря в районе между селом Баутино и городом Форт-Шевченко (Мангистауская область) обнаружено более 100 мёртвых каспийских тюленей. - Специалисты выехали на место. Акимат области и комитет рыбного хозяйства выделили сотрудников и транспорт для сбора туш. По состоянию на 17:00 восьмого ноября, обнаружена 101 туша мёртвых тюленей, находящихся в различных мест
Дана Рахметова
Более 100 мёртвых тюленей обнаружили на побережье Каспия
Специалисты отберут пробы воды и грунта с места гибели млекопитающих.
Более 100 мёртвых тюленей обнаружили на побережье Каспия
Более 100 мёртвых тюленей обнаружили на побережье Каспия
Фото: Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя сообщил, что вечером седьмого ноября на береговой части Каспийского моря в районе между селом Баутино и городом Форт-Шевченко (Мангистауская область) обнаружено более 100 мёртвых каспийских тюленей.
-  Специалисты выехали на место. Акимат области и комитет рыбного хозяйства выделили сотрудников и транспорт для сбора туш. По состоянию на 17:00 восьмого ноября, обнаружена 101 туша мёртвых тюленей, находящихся в различных местах, удалённых друг от друга, - рассказали в центре.
Специалисты смотрят, подлежат ли образцы тканей лабораторному исследованию (не разложилась ли сильно туша - прим. автора). Также они осмотрят другие участки набережной и отберут пробы воды и грунта с места гибели тюленей. К слову, пару дней назад президент на встрече с общественностью Мангистау поднял тему гибели тюленей.  По словам Токаева, проблема сохранения и восстановления численности этого вида находится на его личном контроле. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Каспий тюлень

Читайте также

Новости партнёров

Главный баннер --> after article