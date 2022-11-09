Более 100 мёртвых тюленей обнаружили на побережье Каспия

Специалисты отберут пробы воды и грунта с места гибели млекопитающих. Фото: Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя Центр изучения и реабилитации каспийского тюленя сообщил, что вечером седьмого ноября на береговой части Каспийского моря в районе между селом Баутино и городом Форт-Шевченко (Мангистауская область) обнаружено более 100 мёртвых каспийских тюленей. - Специалисты выехали на место. Акимат области и комитет рыбного хозяйства выделили сотрудников и транспорт для сбора туш. По состоянию на 17:00 восьмого ноября, обнаружена 101 туша мёртвых тюленей, находящихся в различных мест